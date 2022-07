RIETI - Terminata nell"aula penale del tribunale di Rieti la requisitoria del pm Francia nel processo per il crollo della palazzina ex Ina Casa di piazza Sagnotti I che causò la morte di sette inquilini.

Sollecitate richieste di condanna a 6 anni per Ivo Carloni, 5 anni per Valerio Lucarelli e Giovanni Conti. Chiesta l'assoluzione per l'ex sindaco Sergio Pirozzi e Maurizio Scacchi.

Le accuse vanno da omicidio a lesioni colposi.