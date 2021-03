Lockdown, nuovo Dpcm: al via la cabina di regia. Chiusure, weekend, bar, cinema: sabato si cambia

La nuova stretta anti-Covid è alle porte. Dalle 17 è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia per definire le modifiche al Dpcm. Una svolta in senso restrittivo che dovrebbe escludere un lockdown nazionale generalizzato, per introdurre limitazioni sul modello Natale: weekend blindati (da zona rossa) anche nelle regioni in fascia gialla e coprifuoco anticipato alle 19. Le valutazioni saranno poi portate all'attenzione delle Regioni per una condivisione.

A Palazzo Chigi sono riuniti con il premier Draghi i principali ministri interessati dal dossier oltre ai presidenti di Iss (Silvio Brusaferro) e Consiglio superiore di Sanità (Franco Locatelli), arrivati nella sede del governo intorno alle 16. A premere per una stretta è il Comitato tecnico scientifico, sulla base dell'andamento del contagio in Italia: gli esperti prevedono una crescita dei casi, con la possibilità di arrivare a 40 mila nuovi positivi giornalieri entro la fine di marzo. L'obiettivo è riportare l'indice Rt nazionale, ora a 1.06, nuovamente sotto l'1, soglia che classificherebbe l'intera Penisola (in media ovviamente) in zona gialla.

