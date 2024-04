Vannacci alle Europee, Crosetto: «Sarà eletto, un bene per l'esercito». Crippa replica al ministro: «Si candidi lui». Fedriga: «Non lo voterò»

«Vannacci con la Lega? Spero possa contribuire a fare un buon risultato; io sono molto contento dei tre candidati proposti dal Fvg. Sono possibili solo tre preferenze...», ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 alla domanda se voterà per il generale candidato dal segretario del Carroccio Salvini alle Europee dell'8-9 giugno. «Spero che le liste siano forti», ha aggiunto Fedriga, ricordando i nomi dei tre candidati della Lega in Fvg: Anna Maria Cisint, Stefano Zannier e Elena Lizzi.

Europee, chi si candida? Da Vannacci a Ilaria Salis, da Capitano Ultimo a Lucia Annunziata: tutte le sfide alle elezioni

La replica di Vannacci

Le critiche degli esponenti della Lega «sono problemi loro, io non faccio parte del partito, non ho la tesserà e al momento non la prenderò.

Crosetto: «Sarà cartamente eletto»

«Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l'esercito». Con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta con Affaritaliani.it la candidatura da indipendente del generale Roberto Vannacci nelle liste della Lega, in tutta Italia, alle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno.

Crippa: « Si candidi lui »

«Anche lui ha tanto seguito nelle Forze Armate e in Leonardo. E visto che ha così tanto seguito si candidi e si misuri in una campagna elettorale difficile e dispendiosa». Così il vice-segretario della Lega Andrea Crippa, interpellato da Affaritaliani.it, replica alle parole del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla candidatura del generale Roberto Vannacci con la Lega alle elezioni europee. «Il ministro ha anche detto che Vannacci ha lo stesso senso dello Stato di Salvini. Bene, dimostri anche lui di avere senso dello Stato, dia un contributo, si conti e prenda le preferenze in una campagna elettorale faticosa e dispendiosa. Sarebbe anche questa un'operazione win-win per tutti e, vista l'esperienza di Crosetto in Leonardo, darebbe un grande contributo al Centrodestra europeo», conclude Crippa.