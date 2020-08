Rosanna Lambertucci, chi è la giornalista e scrittrice Rai esperta di salute

Rosanna Lambertucci è uno dei volti storici della Rai, dove ha iniziato la sua carriera di giornalista. È nel programma Domande e Risposte su Radio due che esordisce grazie a Luciano Rispoli che le affida una rubrica. Dal 2016 conduce insieme a Fabio Campoli il programma dedicato "La salute vien mangiando" su Alice Tv insieme a Fabio Campoli. Il passaggio alla televisione era avvenuto nel 1980 con il programma S come Salute, che andava in onda su Rai 2. L'anno successivo diventa conduttrice e autrice del programma Più Sani e più belli che successivamente passerà a Rai 1, riscontrando un grand esuccesso di pubblico e trasmettendo ben 17 edizioni.Grande fortuna per il quiz da lei condotto su Rai Uno, "Luna Park", andato in onda dal 1994 al 1997.

Scrittrice e giornalista molto prolifica: ha scritto per diverse testate tra cui Allure, Gente, Grazia e Visto. A partire da gennaio 2011 viene pubblicata la rivista Più sani, più belli per le Edizioni Master, da lei diretta. Dal 2004 al 2009 torna ad occuparsi di medicina e benessere sulla Rai nella rubrica Domenica In... Salute, spazio del noto contenitore televisivo domenicale, in cui ospita anche noti chef italiani. Nel 2014 muore suo martio, Alberto Amodei, con cui è stata sposata per diversi anni e dal quale ha avuto anche una figlia, la giornalista Angelica Amodei.



