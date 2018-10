Rosanna Lambertucci in lacrime in tv, ricorda l'ex marito e confessa: «Ho perso sei figli»

«Quest’uomo non l’avevo capito. L’ho capito, quando si è ammalato, il grande amore che aveva per me».

Rosanna Lambertucci ospite su Rai1 di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ricorda tra le lacrime l’ex marito, Alberto Amodei, scomparso quattro anni fa. La Lambertucci ha raccontato per la prima volta il grande amore della sua vita e la grave malattia che glielo ha portato via: «Noi eravamo separati da tanti anni ma non ci eravamo mai persi. Il destino ha voluto che lo trovassi io nel momento in cui lui ha avuto un’emorragia celebrale. Stava per morire. È stato da quel momento in poi che io ho capito l’amore enorme che quell’uomo aveva avuto per me».

«Sono passati quattro anni e mezzo da quando non c’è più ma io non riesco ancora a parlare in pubblico di questo argomento», ha spiegato la nota scrittrice e conduttrice tv che nel ricordare l’ex marito ha aggiunto: “era un uomo molto schivo, molto riservato ma la nostra era un’unione profondissima… Noi siamo stati insieme 20 anni, abbiamo avuto questa figlia meravigliosa. Dopo aver passato tante disavventure, mi è nata una bambina dopo che ne ho persi sei … abbiamo avuto dei grandi dolori e poi finalmente è nata Angelica».

Infine la Lambertucci ha voluto inviare un messaggio: «Le coppie devono parlare – ha detto –. Se io non avessi avuto quell’orgoglio, quella forma di dire ‘perché devo essere io a fare il primo passo?’, forse ci saremmo parlati. Quando io me ne sono andata, lui mi ha detto ‘vedi Rosanna, mi dispiace molto una cosa. Ti potrei dire che tu sei stata la donna più importante della mia vita ma ti direi una bugia, perché tu sei stata l’unica donna della mia vita: mi dispiace che tu questo non lo capisca’. L’ho capito tardi, ormai avevo fatto altre scelte».

