Morto il giornalista Ruggero Sabatini, raccontò la sua malattia sul web

«Ruggero ci ha lasciato. Ringrazio tutti gli amici che gli sono stati vicino e gli hanno dato conforto in questi ultimi mesi». È il post di Mariella, moglie del giornalista che ha raccontato la sua malattia sui socia. Ruggero Sabatini aveva 71 anni e a seguire il suo calvario erano in 10.000. È morto all’ospedale di Pescara dove era ricoverato ormai da tempo, come lui stesso aveva reso noto il 13 novembre: «Sono in ospedale a Pescara da 6 giorni e dovrò restarci ancora per almeno 30/40 giorni, se tutto procederà per il meglio», si legge nel post. Purtroppo non è andato tutto bene.

«Sarò sottoposto quanto prima a una chemioterapia sperimentale molto aggressiva - aggiungeva - rispetto alla precedente che ha funzionato purtroppo a tempo determinato. Quindi provo a riprendere il mio dialogo, se avrete la pazienza di seguirmi, con tutti voi che avete testimoniato grande sensibilità umana. Con affetto e riconoscenza». Infine, concludeva il messaggio rivolgendosi agli abitanti di Pineto, sua città adottiva: «Chiedo una sola cosa ai cittadini e ai politici di Pineto. Amate la vostra terra e rendetela sempre più attrattiva. È un nostro dovere».

Un mese prima, il 24 ottobre, aveva scritto un altro messaggio dal titolo “Sono stanco di vivere”: «Ho resistito.

Ho fatto di tutto. Ieri all’ospedale di Pescara sono arrivato in carrozzella. Non mi reggevo in piedi. Dovevo fare l’ottava chemioterapia».

Centinaia i messaggi di cordoglio sul suo profilo, compreso quello toccante di un suo collega, Gianni Rossi: «Nell’avventura giornalistica e imprenditoriale del settimanale economico finanziario Bloomberg Investimenti (1999/2001) ho avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco con Ruggero Sabatini, professionista e persona che ho imparato a stimare con il tempo. Ricordo ancora la stampa del primo numero di Bloomberg Investimenti alla stamperia, con lui che sventolava la prima copia». Sabatini, originario di Monza, si era trasferito da anni a Pineto con la moglie Mariella dopo una vacanza. I funerali si terranno oggi alle 11 nella chiesa parrocchiale Sant’Agnese a Pineto, e poi, come sua ultima volontà, verrà cremato.