Emma d'Aquino ospite di Caterina Balivo, chi è la giornalista? Età, la carriera, i rumors e il (misterioso) fidanzato

Torna come ogni giorno "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Moltissimi gli ospiti presenti in studio nella puntata di venerdi 26 gennaio. Una di queste è Emma d'Aquino, giornalista e conduttrice televisiva italiana.



Emma D'Aquino, chi è

Emma D'Aquino nasce il 18 luglio 1966 (ha 57 anni) sotto il segno del Cancro a Catania. Si è laureata in scienze politiche e ha iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo nella sua città d'origine tra televisioni e radio locali. La giornalista è diventata una figura "importante" di Rai 1 tra le conduzioni dei vari Tg e nella sua carriera è stata anche ospite a Sanremo.