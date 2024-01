Addio al giornalista Giancarlo Titì Pantanetti, firma storica delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio al giornalista, aveva 82 anni per lo più passati a cercare notizie tra tribunali e fatti di cronaca. È stato una colonna portante della redazione del Messaggero difino a quando, a 67 anni, era andato in pensione. Una firma storia dellela sua, ha scritto per anni di cronaca nera e giudiziaria occupandosi anche di casi nazionali come, solo per citarne qualcuno, la scomparsa dell'inglesee della sua amica friulana Gabriella Guerin sui monti Sibillini a Sarnano o la strage di Sambucheto. Giornalista professionista dal 1969, ha lavorato per la maggior parte della sua carriere alla redazione de, un presidio storico nel centro del capoluogo di provincia marchigiano che Giancarlo, Titì come tutti lo chiamavano, Pantanetti ha contribuito a fare crescere anche formando, con la sua decennale esperienza, decide di giovani collaboratori, futuri giornalisti professionisti. Era soprattutto un collega dotato di grande umanità, sapeva spiegare come cercare una notizia, come informare con i dettagli scritti sempre con correttezza e precisione. Ci lascia un pezzo del giornalismo marchigiano. Affranta dal dolore la moglie Diana Domizi che con Giancarlo ha passato più di 50 anni della sua vita e lo ha assistito con grande amore fino a questa mattina alle 6 quando è deceduto all'ospedale di Macerata dove era ricoverato da martedì scorso per un aggravamento della sue condizioni di salute. Il funerale, per decisione dello stesso Giancarlo, non sarà celebrato, gli amici e parenti potranno salutare Titì Pantanetti da questo pomeriggio nella casa funeraria di via dei Velini di Macerata.