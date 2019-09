Verissimo, Rosanna Lambertucci: «Io, operata d'urgenza, ho perso mia figlia Elisa»

ROMA - Rosanna Lambertucci, il dolore segreto a Verissimo: «Ho perso mia figlia Elisa». La conduttrice romana si è raccontata a Silvia Toffanin, svelando un lato molto doloroso della tua vita. «La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo - spiega - ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentamente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un'emorragia interna. Quando aspettavo una bambina che poi non è vissuta, è successo qualcosa di molto grave. Distacco di placenta. Io e mio marito Alberto eravamo nella tenuta di mio padre vicino Latina. Ci mettiamo in macchina per arrivare a Roma, ma mentre stiamo sulla strada e passiamo davanti a un ospedale sulla Pontina mi ricordo di papà che era morto perché era arrivato troppo tardi. Allora ho chimamato il mio ginecologo, che ha capito la gravità della situazione e mi ha detto di non muovermi da lì. Mi hanno operato d'urgenza e mi hanno salvato, la bambina è morta dopo due giorni. Si chiama Elisa. Mio marito ha fatto il funerale da solo, perché io ero in ospedale e non mi ha detto dove l'aveva fatta seppellire per non farmi soffrire. L'ho scoperto anni dopo». Rosanna Lambertucci continua: «Ho perso altri figli, quando è morta Elisa era la prima volta che ero riuscita ad arrivare al settimo mese. Ho avuto solo mia figlia Angelica. Quando poi si è ammalato Alberto, eravamo già separati, ma ho capito che dovevo stargli vicino. Sono stata con lui fino alla fine».

