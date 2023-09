Daniele Dal Moro "incontra" Oriana Marzoli al Gf spagnolo, bestemmia in diretta: «Chiamo la polizia». Poi su Instagram scompaiono le foto di coppia

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a tenere i riflettori puntati su loro per il rapporto discutibile che hanno. L'influencer venezuelana, regina indiscussa dei reality, è dentro la casa del Grande Fratello spagnolo e non sta vivendo bene il distacco dal suo fidanzato. Proprio per questo, nella puntata di ieri, martedì 19 settembre, il Gran Hermano Vip ha deciso di chiamare Dal Moro come ospite per poter farlo incontrare con la fidanzata. Quello che però è andato in onda su Telecinco è quanto la tv non dovrebbe mai trasmettere.

Grande Fratello, flop di ascolti: Mediaset cambia strategia. Il reality di Alfonso Signorini cambia giorno di programmazione: ecco quando andrà in onda

Daniele e Oriana, urla e bestemmia al Gf spagnolo

La produzione ha permesso al ragazzo di Verona di raggiungere la Casa e lo ha messo dentro una gabbia d’oro in attesa della visita di Oriana.

Grande Fratello, pagelle terza serata: Rosy, chef stratega (5,5), Paolo piccione vanesio (4), Massimiliano, Don astuzia (3), Rebecca ingessata (4)

La diabolica proposta del reality

Una scelta veramente difficile per Oriana, che l’ha portata ad avere una vera e propria crisi. «Tre minuti per 12.000€? No tre minuti e basta no vi prego. Voglio vederlo per favore, vi prego, vi supplico, fatemelo vedere. Lasciatemi andare vi prego mi metto in ginocchio. Non posso pagare quei soldi di tutti per tre minuti. Mettetelo qui dentro come concorrente vi scongiuro. Questo non si fa non dovete farlo. Non posso farcela, non dovete farmi questo. Non mi importa un c***o di 12.000€ ma sono del montepremi», ha esclamato tra singhiozzi e lacrime la venezuelana.

Dopo che Oriana non ha accettato di pagare 12000 euro (non solo suoi) del montepremi per vederlo, Daniele ha cancellato tutte le foto di coppia dal profilo….la follia!!! #oriele #danieledalmoro #orianamarzoli #granhermano #GrandeFratello pic.twitter.com/9KkbGspg7z

La decisione dell'influencer

Poi per non fare un torto ai suoi coinquilini Oriana ha deciso di non vedere Dal Moro. Poi però la gieffina va verso la porta rossa che la divideva dal suo compagno e continua a gridare disperata: «Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi». Daniele (che ormai era su tutte le furie) ha cercato di comunicare con la fidanzata: «Sì ti capisco, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?». Nei video che circolano in rete si sente anche l'ex gieffino dire una bestemmia.

Maria Corleone, stasera in tv su Canale 5 la seconda puntata della serie con Rosa Diletta Rossi: la protagonista diventa una boss

A Daniele non è andato probabilmente giù il fatto che la produzione non lo avesse avvisato della proposta assurda che avrebbero fatto alla Marzoli per incontrarlo.

DANIELE DAL MORO STASERA VA IN CARCERE PERCHÈ STA SPACCANDO LA PORTA — 𝑲𝒂𝒔𝒊𝒂 🐊 (@bloamix) September 19, 2023

La rabbia di Daniele

Un film insomma, e il sequel è stato raccontato da Alex Caniggia concorrente del reality che spiga agli altri inquilini che ha sentito l’imprenditore sbattere violentemente contro la porta, minacciando di chiamare la polizia. «Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi».

mi sono svegliata di soprassalto solamente perché dovevo assistere in diretta a daniele dal moro che bestemmia in spagna — camicat (@23camelie) September 19, 2023

Le minacce e i post scomparsi

Subito dopo la sceneggiata, lo stesso Dal Moro ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra Oriana in preda alla disperazione, e scrive: «Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco». In tutto ciò, la diretta del Gran Hermano Vip è stata censurata per molto tempo. Detto ciò a distanza di qualche ora dal profilo di Daniele scompaiono tutte le foto con la fidanzata e anche la Story instagram di cui sopra parlavamo. Cosa è successo nella notte non si sà, sicuramente il ragazzo non ha preso benissimo la decisione della sua fidanzata, ma pare tutto molto, troppo, esagerato.