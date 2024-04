Kate Middleton, come sta? Il silenzio di Buckingham palace, le cure per il cancro e le ipotesi sul ritorno in pubblico

Mentre Buckingham Palace ha voluto rispondere alle notizie lanciate dai tabloid britannici che parlavano di un aggravamento delle condizioni di salute di Re Carlo, annunciando che tornerà a svolgere i suoi impegni pubblici dalla prossima settimana, non sembra muoversi una foglia sul fronte della principessa Kate. Le ultime notizie legate alla moglie del principe William risalgono a due giorni fa. Si tratta però di annunci che la vedono protagonista in maniera indiretta. Kate Middleton è la prima reale a fare ingresso nel prestigioso Ordine dei Compagni d’Onore. L'onorificenza come 'Compagna Reale' - per i risultati raggiunti nelle arti, nella medicina, nelle scienze e nel servizio pubblico - le è stata conferita da re Carlo. A questa si aggiunge la foto per il compleanno del piccolo Louis. L'immagine, scattata proprio da Kate Middleton (motivo per cui non appare), ritrae il terzo figlio dei principi di Galles sorridente in mezzo a un prato. Molti avevano pensato che dopo le polemiche sollevate dall’immagine photoshoppata diffusa dalla principessa del Galles lo scorso marzo, poco prima di rivelare al mondo la diagnosi del suo tumore, a corte non sarebbe stata postata nessuna foto del piccolo che oggi compie 6 anni. E invece, come da tradizione, la foto è arrivata.

Re Carlo, paura per le condizioni. Ma Buckingham Palace smentisce: «Martedì riprenderà gli impegni ufficiali»

Come sta Kate Middleton?

Notizia che tuttavia non chiarisce nulla riguardo alle condizioni di salute.

La principessa è infatti alle prese con le cure per il cancro, annunciato lo scorso fine marzo in un video che ha toccato le corde emotive del mondo intero. Se quindi il Re dovrebbe tornare ad apparire in pubblico la prossima settimana, i britannici si chiedono quando rivedranno Kate. Secondo le ultime informazioni, ormai datate diverse settimane, nulla potrà essere confermato ufficialmente. Nei prossimi mesi, in occasione di ogni evento in cui, negli anni precedenti, la presenza della Middleton non era mai mancata, la principessa consulterà i suoi medici a corte e deciderà il da farsi il giorno stesso.

Quando rivedremo Kate?

A rischio ad esempio la sua presenza al torneo di tennis a Wimbledon (previsto dal 1 al 14 luglio), di cui è patrona. E potrebbe essere la grande assente non solo ad Ascot (prevista a meta giugno), che ogni anno vede l’intera Royal Family riunirsi sugli spalti per seguire con entusiamo le corse ippiche, ma anche agli iconici Garden Party di Buckingham Palace. Quello di ritrovarsi a stretto contatto con il pubblico è un rischio che, considerate le cure a cui si sta sottoponendo in questo periodo e il probabile abbassamento delle difese immunitarie, la principessa non vorrà correre. In forse anche la parata dell’8 giugno, il tradizionale Trooping The Colour, e la consueta uscita della Royal Family sul balcone di Buckingham Palace. Proprio sull'evento organizzato per celebrare il compleanno del Re, si era creato un giallo. Tutto era cominciato, nei giorni scorsi, sul sito delle forze armate britanniche, dove era stata annunciata la presenza della principessa del Galles alle celebrazioni annuali della parata del Trooping The Colour. Ma si era trattato di un errore imbarazzante. Buckingham Palace non aveva ancora confermato i nomi dei Royal attesi all’evento, per cui i responsabili del sito sono stati costretti a cancellare in tutta fretta il nome della Middleton.

Re Carlo sta male. «Ha chiamato Harry e Meghan, vuole disperatamente vedere i nipotini. Lei ha detto di no»

L'onorificenza

Kate Middleton è la prima reale a fare ingresso nel prestigioso Ordine dei Compagni d’Onore. L'onorificenza come 'Compagna Reale' - per i risultati raggiunti nelle arti, nella medicina, nelle scienze e nel servizio pubblico - le è stata conferita da re Carlo. Anche la regina Camilla e il principe William hanno ricevuto storiche onorificenze, ha annunciato Buckingham Palace. Il principe di Galles diventa Gran Maestro dell'Ordine del Bagno, mentre la sovrana è Gran Maestro dell'Ordine dell'Impero Britannico, un tempo detenuto dal padre del re, il principe Filippo, e dal nonno Giorgio VI. Le nomine per questi storici ordini reali, tradizionalmente annunciate il giorno di San Giorgio, hanno premiato i componenti principali della famiglia reale, in un momento in cui sia il re Carlo che Kate sono in cura per il cancro.