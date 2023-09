Grande Fratello, pagelle terza serata: Rosy, chef stratega (5,5), Paolo piccione vanesio (4), Massimiliano, Don astuzia (3), Rebecca ingessata (4)

Grande Fratello, atto terzo. È andata in onda ieri una nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da un sempre più perbenista forzato Alfonso Signorini aiutato da una fuori sede (e si vede) Cesara Buonamici e da un'inviata social (che non sta dietro neanche a Twitter) Rebecca Staffelli. Le dinamiche cominciano ad accendersi e si sentono i primi dissapori tra i concorrenti che fino alla scorsa puntata sembrava fossero amici da far invidia a Robin Hood e Little John. Vediamo dunque insieme quale sono le pagelle della terza puntata del Gf.