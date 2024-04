Giorgia compie 53 anni, la dolce dedica di Emanuel Lo su Instagram: «Qui dentro tutti i sentimenti». Gli auguri diventano virali

«Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al “posso scattarti una foto?”», con questa dolce dedica e una foto Emanuel Lo fa gli auguri a Giorgia sui social per i suoi 53 anni. Il coreografo e docente di Amici 23 ha dedicato un post su instagram alla sua compagna in occasione, ieri, dei suoi 53 anni. Gli auguri sono diventata in un attimo virali sui social.

Giorgia compie gli anni ed Emanuel Lo la spiazza con una dolce dedica

Nella foto si vede una Giorgia giovanissima, era il 2003 e la storia tra cantante e il ballerino non era ancora nata, ma Emanuel Lo sapeva di provare sentimenti sinceri verso l'artista.

Così qualche ora fa quello scatto, di 21 anni fa, è stato postato sui social e ha ricevuto oltre 40mila like e migliaia di commenti.

La storia tra Giorgia ed Emanuel Lo

Emanuel Lo e Giorgia si conoscono nel 2003, lui faceva parte del corpo di ballo della tournèe della cantante, poi l'amore scattato e ufficializzato nel 2004.

«Lui colpiva chiunque perché era bono, ma io non sono mai stata troppo sensibile alla bonaggine. Ho sempre avuto bisogno di parlare con una persona, prima. Ma la bonaggine persisteva anche a parlarci. Il problema è che era giovanissimo: io avevo 31 anni, lui 23. Quindi io mi sentivo a disagio, gli ho detto: “Guarda Emanuel, tu sei meraviglioso, ma io sono troppo vecchia per te”. Poi però abbiamo fatto un tour insieme. Avevo i ballerini in tour, di una bravura eccezionale. Lì in tour abbiamo passato tanto tempo insieme. Ci ha creduto e in un certo senso ho ceduto» raccontò la cantante al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Un amore molto forte il loro che però ha vissuto anche momenti di forte crisi, poi la cucitura è riavvenuta nel 2007 come loro stessi hanno raccontato qualche tempo fa a Verissimo.

Nel 2010 la coppia ha un figlio, Samuel Lo. «Da quando è nato nostro figlio, Emanuel mi ha sempre aiutato e mi ha permesso di proseguire la mia carriera. Da allora ho fatto tre album. Si è sempre messo a disposizione di nostro figlio e a favore mio per permettermi di fare quello che volevo fare. È fondamentale avere di fianco qualcuno che ti aiuta». Ha raccontato la cantante