Ciro Petrone, la confessione dell'attore al Gf sulla fidanzata: «Federica è l'amore della mia vita, ma siamo in un momento difficile»

È stato Pisellino in Gomorra, ma in molti lo ricordano soprattutto per la sua fuga disperata dal villaggio dei fidanzati a Temptation Island per raggiungere la sua fidanzata Federica Caputo. Entra al Grande Fratello assicurando che stavolta non scapperà, ma neanche Alfonso Signorini gli crede molto. Di chi stiamo parlando? Di Ciro Petrone, il 36enne napoletano dal cuore grande e il temperamento partenopeo.