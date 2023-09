Un posto al sole, anticipazioni 19 settembre: Roberto e Marina pronti a occuparsi di Tommaso, Micaela e Manuela in guerra per un uomo

Appuntamento stasera in tv alle 20.50 su Rai 3 con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Le anticipazioni

Dopo essersi riappacificati, Roberto e Marina sono pronti a occuparsi insieme di Tommaso, crescendo il bambino come una famiglia unita.

Questo metterà in una situazione complicatissima Lara, che sarà costretta a prendere delle decisioni che peggioreranno ulteriormente le cose.

Nel frattempo Mariella e Guido decidono di frequentare meno Bice e Sergio, ma nonostante le buone intenzioni rimarranno coinvolti nell'ennesima sceneggiata creata dai due. Micaela cerca invece di convincere sua sorella Manuela a lasciare lo studio almeno per una sera. Poche ore di tranquillità, prima dell'inizio della competizione tra le due: Costabile sembra infatti aver fatto breccia in entrambe, facendo iniziare una vera e propria guerra tra le due, come successo in passato con Niko.