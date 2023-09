Maria Corleone, stasera in tv su Canale 5 la seconda puntata della serie con Rosa Diletta Rossi: la protagonista diventa una boss

Maria Corleone, stasera in tv alle 21.40 su Canale 5. Dopo il debutto della nuova serie di Mediaset che la scorsa settimana ha registrato oltre il 16% di share, oggi, mercoledì 20 settembre, andrà in onda la seconda puntata. La serie, in 8 puntate, è creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio e Paolo Marchesini, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI. Al centro della fiction c'è la giovane stilista Maria Corleone, cresciuta in una famiglia mafiosa e trasferitasi a Milano per seguire la propria passione e, allo stesso tempo, allontanarsi da un destino che per molti era già scritto. Vediamo dunque insieme le anticipazioni di stasera.