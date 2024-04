​Micol Olivieri in lacrime per il figlio Samuel: «Abbiamo dovuto tagliare i capelli, i bambini gli chiedevano se era un maschio o una femmina»

Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie I Cesaroni, ha sempre raccontanto di aver lasciato crescere i capelli a suo figlio Samuel, 6 anni, e che ormai, quella sua folta chioma, era diventata una parte significativa della sua identità. L'ex attrice però, che ha un legame molto stretto con i suoi follower, ha spiegato nelle ultime ore di aver tagliato i capelli a suo figlio perché è stato proprio lui a volerlo ma per un motivo specifico. «Ho pianto tutte le mie lacrime. Questo maledetto tempo che corre», ha scritto Micol Olivieri nelle sue Instagram stories.

Le parole di Micol Olivieri

«Mi sono fatta il mio pianto liberatorio però volevo che lui facesse la sua scelta - ha spiegato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -.

Io ho cercato di tamponare in questi anni però vedevo che comunque ogni tanto qualche bambino gli chiedeva "ma sei maschio?" o "sei femmina?". E lui rispetto a questo non riusciva a rispondere nonostante sia uno che si sa difendere bene. Era diventato ormai un po' il suo punto debole e quindi è stato deciso. Non sopportava più che gli dicessero cose sui capelli e poi l'emulazione a sei anni ci sta. Per me lui è sempre bellissimo ma i suoi capelli rispecchiavano il suo spirito selvaggio. Adesso è diverso e per me è stato choc. Io non lo vedevo con i capelli così da quando aveva un anno. Lui li ha sempre portati lunghi».