Eminem, nuovo album: è la «morte di Slim Shady»: così il rapper riparte tra provocazioni e rime

Eminem ha deciso di uccidere Slim Shady. Il rapper di Detroit, oggi 51enne, ha annunciato che il suo dodicesimo album in studio uscirà questa estate e si chiamerà «The Death of Slim Shady (Coup de Grace)» (ovvero "La morte di Slim Shady (Colpo di grazia)"). Un trailer con l'annuncio dell'album è stato pubblicato sui social del rapper, poco dopo la sua apparizione al Draft NFL 2024. Il video mostra un vero giornalista di cronaca nera che parla della morte dell'alter ego di Eminem, Slim Shady. «Attraverso le sue rime complesse, spesso criticate e stravaganti, l'antieroe noto come Slim Shady non ha avuto carenza di nemici», dice il giornalista. Poi appare, l'amico e collega di lunga data di Eminem, 50 Cent, che afferma: «Non è un amico, è uno psicopatico». Il giornalista continua: «Gli stessi testi volgari e le stesse buffonate controverse potrebbero aver portato alla sua morte. Unisciti a me mentre ricostruiamo gli eventi che hanno portato all'omicidio di Slim Shady». Infine, appare lo stesso Eminem: «Sapevo che era solo questione di tempo per Slim». Il rapper aveva pubblicato a sorpresa il suo ultimo album, «Music to Be Murdered By», nel gennaio 2020. È stato un successo immediato, ha conquistato il primo posto nella Billboard 200 e il singolo «Godzilla» con Juice Wrld, ha raggiunto il picco del terzo posto della Hot 100. Slim Shady è stato a lungo l'alter ego artistico di Eminem: ha fatto il suo esordio con «Slim Shady EP» del 1997 ed è stato protagosta anche con «The Slim Shady LP», arrivato due anni dopo.

Il personaggio di Slim è stato spesso quello a cui Eminem ha affidato i suoi testi più aggressivi e violenti, che lo hanno marchiato come un rapper controverso fin dall'inizio della sua carriera.