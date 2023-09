Un posto al sole, anticipazioni di oggi (20 settembre): Lara fa sparire Tommaso, Roberto pronto a tutto per ritrovarlo

Nuovo appuntamento stasera in tv, alle 20.50 su Rai3, con “Un Posto al sole”, la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi 20 settembre? Vediamolo insieme le anticipazioni.

Un posto al sole, anticipazioni del 20 settembre

Marina e Roberto ora che hanno deciso di tornare insieme sono pronti a prendersi cura del piccolo Tommaso , ma non avevano fatto i conti con la follia di Lara. La Martinelli, che non si rassegna al fatto che Ferri l'abbia lasciata, ha fatto sparire il bambino. Roberto decide quindi di cercarlo ma senza farsi aiutare dalla polizia. Riuscirà a trovare il bambino prima che Lara compia qualche altra scelleratezza? E Ida, in tutto questo, c’entrerà qualcosa?

Momento no per Giulia la quale, non solo ha scoperto che Franco ha deciso di affittare la Terrazza ma, ha anche scoperto che Bricca è malata. Luca, vista questa situazione, dovrà prendere una decisione difficile, che potrebbe spingerlo a confidare alla sua amica di essere anche lui malato o ad abbandonarla definitivamente.

Bice, desiderosa di vendicarsi dei tradimenti di Sergio chiede aiuto a Mariella finendo per portare scompiglio anche nella vita coniugale dell’amica. Mariella e Guido troveranno equilibrio nella loro vita?