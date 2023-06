Berlusconi, i funerali oggi alle 15 al Duomo. Ieri la messa con i 5 figli nella cappella di Villa San Martino

Aggiornamenti in evidenza

Berlusconi funerali, la diretta - Milano si prepara a dare l'addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 in Duomo e saranno celebrati dall'arcivescovo della città Mario Delpini. Sono imponenti le misure di sicurezza che saranno messe in campo per l'occasione visto che in città arriveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, almeno 32 esponenti del governo con un volo di Stato da Linate, oltre a capi di Stato e di governo stranieri, tra cui quello ungherese Viktor Orban. Inoltre in piazza Duomo, che sarà transennata dalle 10 di questa mattina e presidiata dalle forze dell'ordine come tutta l'area, sono attesi migliaia di cittadini che potranno assistere alle esequie del Cavaliere da due maxi schermi che sono stati montati per l'occasione. Per la gestione della piazza il Comune di Milano ha proposto il modello che si utilizza per i grandi eventi, come i concerti, con varchi di ingresso per i controlli, accesso libero ma, in questo caso, contingentato fino ad un massimo di circa 10mila persone. Ci saranno poi percorsi di sicurezza per eventuali soccorsi visto che oggi è prevista una giornata di sole con picchi di 27 gradi.

Il Duomo di Milano

Nel Duomo di Milano invece potranno sedere circa 2mila ospiti.

Il piano di sicurezza

È un piano di ordine pubblico senza precedenti quello che si è messo in moto da questa mattina con una prima riunione in prefettura, presieduta da Renato Saccone, un sopralluogo nel pomeriggio in piazza Duomo e nella cattedrale e una seconda riunione in serata per limare i dettagli. Per garantire la sicurezza nell'area attorno alla cattedrale ci saranno tiratori scelti e saranno attivate misure anti terrorismo già collaudate nei più importanti eventi di piazza. Le bonifiche della zona, con cani anti esplosivo e la rimozione dei cestiti Amsa, inizieranno già dalle prime ore della mattina. Per motivi di ordine pubblico sarà chiusa dalle 10 alle 18 di oggi la stazione della metropolitana del Duomo e saranno deviate diverse linee di tram e bus. Il feretro di Silvio Berlusconi secondo indiscrezioni dovrebbe arrivare sul sagrato del Duomo, dove sosterà per pochi minuti, alle 14:50 mentre alle 14:45 è previsto l'ingresso delle autorità.

L'omelia

L'omelia sarà tenuta dall'arcivescovo e, come da tradizione in duomo, non ci sarà alcuna orazione. A ricordare il leader di Forza Italia ieri sono stati i suoi familiari e gli amici più stretti nel corso di una funzione religiosa nella cappella di Villa San Martino, la residenza dove si tiene la camera ardente in forma privata e dove sono arrivati in serata anche la premier Giorgia Meloni, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, e Matteo Salvini. La stessa cappella dove si erano tenuti i funerali della sorella del cavaliere Maria Antonietta che è stata cremata come con tutta probabilità lo sarà lui