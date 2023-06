Berlusconi, i funerali di Stato: dove vederli in tv su Mediaset, Rai e Sky. La sera speciale Porta a Porta

L'Italia è pronta a salutare per l'ultima volta Silvio Berlusconi. A Milano saranno tantissime le persone che si ritroveranno in piazza Duomo per i funerali di Stato, in milioni invece li seguiranno in televisione. Sì, perché anche le tv si sono mobilitate per seguire l'addio all'ex leader di Forza Italia, morto ieri a 86 anni. Oltre alle reti Mediaset, che proporranno la diretta in simulcast, speciali e approfondimenti, anche Rai 1, Rainews24 (che da ieri stanno già dedicando speciali e approfondimenti) e altri canali seguiranno le esequie che saranno celebrate nel Duomo di Milano.

Berlusconi, dove vedere i funerali in tv

La cerimonia inizierà alle 15, la celebrazione sarà presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo della città.

Intorno alle 15 inizierà la diretta su Canale 5, che renderà l'evento disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Su Canale 5, dalle ore 8.40, appuntamento con «Mattino Cinque News - Speciale» che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l'edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro). Spazio poi allo speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all'interno del quale andranno in onda i funerali di Stato previsti alle ore 15.00 nel Duomo di Milano (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie).

La diretta sulla Rai

Rai1 seguirà le eseguie dalle 14 alle 17. Rai News trasmetterà la cerimonia con la traduzione in Lingua dei segni e dalle 12.00 alle 18.00 proporrà un filo diretto. Su Rai2 dopo le esequie spazio a uno Speciale Tg2 dalle 17.00 alle 18.35. Su Rai1 prima dei funerali ci sarà uno Speciale Tg1 dalle 6.30 alle 9.50. Per concludere Speciale Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1 dalle 20.35 alle 23.15, e una riedizione di Mixer, con l'intervista di Giovanni Minoli a Berlusconi, dalle 23.20 alle 24.00. Tutte le sedi e gli uffici Rai, a cominciare da Viale Mazzini, avranno la bandiera a mezz'asta. Inoltre in Duomo saranno presenti i vertici aziendali (la presidente Marinella Soldi, l'ad Roberto Sergio e il dg, Giampaolo Rossi).

Le altre tv

Diretta dei funerali di Berlusconi anche su La7 con uno Speciale TgLa7 in onda dalle 15.00 con il direttore Enrico Mentana a commentare le esequie. Funerali in diretta anche su Sky Tg24 che da ieri ha dedicato integralmente la sua programmazione alla figura dell'ex presidente del Consiglio. Anche domani il canale all news, dalle 7.00 del mattino alle 20.00, documenterà con una diretta fiume i funerali di Stato. Vertici istituzionali, leader politici, compagni di partito, commentatori e persone a lui vicine interverranno per ricordare l'uomo, il politico e l'imprenditore. La diretta sarà trasmessa anche da Sky Sport 24. La programmazione Mediaset dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi intanto continuerà su Retequattro con l'appuntamento in access prime-time con Stasera Italia, seguito da Zona Bianca, e su Italia 1, con il docufilm «C'è solo un presidente» sull'epopea di Berlusconi nel mondo del calcio. Studio Aperto delle 18.30 si allungherà fino alle 19.20. Inoltre il Tg4 sarà in onda con un'edizione speciale dalle 18.20 alle 19.55. La notizia della scomparsa di Berlusconi ha dominato ieri la prima serata tv: su Rai1 lo Speciale Porta a Porta sul Cavaliere è stato seguito da 1 milione 835mila spettatori (10.5% di share) mentre lo Speciale Tg5 - Un grande italiano ne ha registrati 1 milione 250mila (8.3%) su Canale5, 345mila (2.3%) su Italia1 e 534mila (3.5%) su Rete4. Su La7 lo speciale TgLa7 - I mille volti di Berlusconi ha ottenuto 667mila telespettatori (5.8%).