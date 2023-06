Berlusconi, i funerali: chi ci sarà? Da Schlein a Conte fino a Renzi e Calenda: chi va e chi non ha deciso

Silvio Berlusconi, domani pomeriggio i funerali di Stato al Duomo di Milano alla presenza del capo dello Stato e delle massime cariche della Repubblica. L'ipotesi allo studio del comitato per l'ordine e la sicurezza è di allestire due accessi per le autorità, entrambi sul lato sud della cattedrale: uno da piazza Diaz e un altro, invece, da ex piazzetta Reale. Lo ha reso noto l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, parlando con la stampa al termine della riunione di oggi in prefettura. Ma chi sarà presente alla cerimonia?

I funerali

La premier è attesa nel pomeriggio a Villa San Martino ad Arcore, dove è stata allestita la camera ardente di Berlusconi.

La visita però non è stata ancora confermata e potrebbe avvenire anche domani mattina. Al momento, tra i leader delle forze di opposizione che hanno confermato la presenza ci sono Matteo Renzi e Carlo Calenda, fanno sapere dai rispettivi staff. Dalla parte di Nicola Fratoianni fanno invece sapere che il leader di Sinistra Italiana non ci sarà. Per ora non ci sono ancora risposte, ma potrebbero arrivare nelle prossime ore, sulla presenza del leader M5S Giuseppe Conte e della segretaria Pd, Elly Schlein. Per i dem comunque dovrebbero essere presenti i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.

Le istituzioni Ue

Per ora l'unica presenza certa a livello Ue è quella del commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. Domani a Milano Gentiloni ci sarà: è un ex ministro degli Esteri ed ex presidente del Consiglio, ma stamani è stato chiarito che domani rappresenterà la Commissione ai funerali di Stato, per decisione di Ursula von der Leyen, che è impegnata in una missione di più giorni in America Latina (ieri è stata in Brasile, oggi è in Argentina). Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, invece, non ci sarà, dice all'Adnkronos una fonte Ue. Il messaggio via social arrivato ieri pomeriggio dall'Europa Building era piuttosto stringato: oltre alle condoglianze alla famiglia e agli amici, il politico belga, che è un liberale, si limitava a ricordare che Berlusconi aveva fatto parte dell'istituzione che riunisce i capi di Stato e di governo Ue per circa nove anni.

Domani comunque Michel ha in agenda un incontro con il premier georgiano Irakli Garibashvili, alle 12.30. Ancora non è chiaro se nel Duomo di Milano saranno rappresentati, ed eventualmente in che forma, il Parlamento Europeo, nelle cui Aule Berlusconi ha seduto per due volte, e il Consiglio, che riunisce i Paesi membri a livello ministeriale. Sarà presente anche il Presidente del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal Gonfalone della Regione. Nell'occasione, le bandiere delle sedi regionali saranno poste a mezz'asta per il lutto nazionale.