Funerali Berlusconi, i figli, Marta Fascina e Tajani in lacrime

Durante i funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano, i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi, scoppiano in lacrime per la scomparsa del padre. L'ex presidente del Consiglio e imprenditore è morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni dopo aver lottato contro una leucemia mielomonocitica cronica. Piangono il fondatore di Forza Italia anche Antonio Tajani, vicepresidente del Consigilo e ministro degli Esteri, e la ex compagna e deputata Marta Fascina. (LaPresse)