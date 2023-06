Mercoledì 14 Giugno 2023, 06:46 - Ultimo aggiornamento: 06:52

L'Italia si ferma per l'ultimo saluto all'uomo che ha cambiato la politica, lo sport, la televisione e l'imprenditoria. Alle 15, nel Duomo di Milano, saranno officiati i funerali di Silvio Berlusconi, in una giornata di lutto nazionale.

Nella piazza più importante di Milano potranno trovare posto in quindicimila. Il feretro si fermerà pochi minuti, alle 14.50, per essere trasportato poi all'interno del Duomo, dove entreranno in 2.000 tra familiari, amici, leader politici, autorità italiane e straniere. Ci saranno due maxischermi per consentire a chi è fuori di seguire il funerale a partire dalle 15. L'addio a Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e di un impero televisivo che ha segnato la storia del Paese, richiederà anche notevole attenzione sul fronte delle misure di sicurezza. Per questo l'accesso alla piazza sarà controllato con molto scrupolo, anche con l'utilizzo dei metal detector, mentre già nella prima mattinata ci saranno le bonifiche degli artificieri (nella piazza e nel Duomo). Come sempre succede in questi casi, in modo discreto saranno schierati i tiratori scelti. Fino a ieri sera tra i leader stranieri era confermata la presenza del presidente ungherese Orban, di quello dell'Iraq Abdul Latif Rashid, e dell'emiro del Qatar, lo Sceicco Hamad bin Tamim Al Thani. Numerose le delegazioni delle ambasciate, mentre la Commissione europea sarà rappresentata da Paolo Gentiloni. Ieri pomeriggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al vicepremier Matteo Salvini e al presidente del Senato, Ignazio La Russa, è andata a Villa San Martino, ad Arcore, dove lunedì era stata portata la salma dopo il decesso avvenuto all'ospedale San Raffaele. Questa mattina Giorgia Meloni sarà presente ai funerali insieme a tutti i ministri del suo governo. Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell'opposizione hanno confermato la loro presenza Carlo Calenda (Azione) ed Elly Schlein (Pd), mentre ha fatto sapere che non parteciperà ai funerali il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Per i Dem ci saranno anche i capigruppo alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia. Tra gli ex presidenti del Consiglio confermati Mario Draghi, Mario Monti e Matteo Renzi. La partecipazione di Romano Prodi era stata ipotizzata prima dell'improvvisa scomparsa della moglie Flavia Franzoni. Parteciperà ai funerali Umberto Bossi, un altro che come Berlusconi ha lasciato un segno indelebile negli anni della Seconda Repubblica, in un lungo rapporto di amicizia ma anche di scontro con il Cavaliere. E poi ci sarà il mondo dello sport e dello spettacolo, due dei settori in cui Berlusconi ha raggiunto alcuni dei suoi più luminosi successi. Atteso l'ex capitano del grande Milan, Franco Baresi. Della società rossonera attuale (non più di proprietà della famiglia Berlusconi) ci saranno il presidente Paolo Scaroni e l'ad Giorgio Furlani, mentre è scontata la partecipazione del Monza, squadra che grazie al Cavaliere ha conquistato la serie A. Attesi anche i presidenti di altre società calcistiche (Zhang e De Laurentiis ad esempio) e Gianni Infantino (Uefa). E poi tutte le stelle di Mediaset e in generale della televisione e del cinema.

Le polemiche sul lutto nazionale sono proseguite anche ieri. Rosy Bindi l'ha definita «una scelta inopportuna perché Berlusconi era un personaggio divisivo», un'opinione condivisa da numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle. Per Andrea Crisanti (Pd) sono fuori luogo i funerali di Stato. All'Università di Siena c'è il rifiuto di esporre le bandiere a mezz'asta. Dure le repliche di tutto il centrodestra (ad esempio dice Antoniozzi, FdI: «Rosy Bindi, come gran parte dei cattolici integralisti, è poco cristiana»). La funzione religiosa sarà presieduta dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che in queste ore sta preparando un'omelia funebre che sarà ascoltata da milioni di persone: i funerali saranno in diretta sui canali Rai, su quelli di Mediaset, su La 7 e su Sky. L'addio all'uomo che ha cambiato per sempre le televisione in Italia sarà caratterizzato da una trasmissione simultanea su quasi tutte le tv nazionali visibili nel nostro Paese.