Camila Giorgi scomparsa nel nulla: il numero di telefono cambiato e l'ipotesi di problemi col Fisco. Cosa sappiamo

Non c'entra nulla il doping. E probabilmente neanche la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, per il caso delle false vaccinazioni anti-Covid, inchiesta che ha coinvolto anche la cantante Madame. C'è forse un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate dietro la sparizione di Camila Giorgi, la tennista 32enne che si è ritirata ufficialmente il 7 maggio senza annuncio pubblico ma solo con una comunicazione (si chiamano "whereabouts", sono le indicazioni sui luoghi di permanenza per essere reperibili in caso di controlli antidoping) alla Tennis Integrity Agency per evitare di risultare assente ai test.

Camila Giorgi, il ritiro è un mistero: lei è sparita, i telefoni spenti. Il giallo dell'ultima foto su Instagram

Il nuovo numero di telefono

Ma chiunque abbia provato a contattarla, dalla Wta alla Fitp, non l'ha trovata: aveva da poco cambiato numero di telefono ma quel recapito risulta inattivo. E il papà-allenatore Sergio, Amadeus, il fratello che gestiva la comunicazione, e la mamma Claudia, che le disegnava i completini da gioco, sono spariti senza alcuna comunicazione.

Camila Giorgi, che in carriera ha guadagnato circa 6 milioni di euro solo attraverso i premi, secondo i rumors che girano tra gli addetti ai lavori avrebbe avuto dei problemi con il Fisco. Ipotesi, al momento, e poco più. Di sicuro c'è che la tennista ha fatto perdere le sue tracce.

L'ultima volta vista a San Diego

L'ultima storia su Instagram è di 10 ore prima che la notizia del ritiro facesse il giro del Foro Italico e non solo. Camila scattava una foto davanti a uno specchio: è l'ultima traccia disponibile visto che l'ultimo post è di una foto a Miami. Lei sarebbe stata vista l'ultima volta sulla costa opposta degli Stati Uniti, in California, a San Diego. A più di quattromila chilometri dalla Florida, dove ha giocato l'ultima partita.