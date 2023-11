Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni? La showgirl mostra su Instagram il costosissimo anello di fidanzamento: «Si»

Belen Rodriguez si sposa con Elio Lorenzoni? È questa la domanda che sta facendo il giro del web. Il motivo? L'influencer, abilissima nel catturare l'attenzione dei fan, ha postato una foto della sua mano con indosso all'anulare sinistro un anello, e che anello... Una fascia di diamanti di diversi tagli e dimensioni con al centro una pietra importante con taglio tondo. A corredo dell'immagine solo due lettere: Si.

Belen e la foto con l'anello di fidanzamento: le reazioni social

Fan in delirio. «Ma se ancora è sposata con de Martino, come fa a risposarsi?» e poi «prima di dire Si devi divorziare».

Ma c'è anche chi le fa i complimenti e si congratula. «Brava Elio è una brava persona e ti ama in modo autentico»

Il matrimonio (finito) con de Martino

Da poco, almeno in via ufficiale, finita la relazione tra Belen e Stefano de Martino, la showgirl è ora felice e serena al fianco di Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano. Con lui ha preso una nuova casa a Milano, con lui passa le vacanze e a lui ha presentato anche i due figli, Santiago (avuto da De Martino) e Luna Mari (avuta da Antonino Spinalbese)

Proposta di nozze?

La trentottenne e il quarantenne stanno insieme solo da una manciata di mesi - sono usciti allo scoperto sui social lo scorso luglio - eppure già impazza la voce secondo cui sarebbero pronti alle nozze. A scatenare il rumor ci si mette anche Belen stessa che pubblica su Instagram una serie di foto che li ritraggono sempre più innamorati. E non troppo tempo fa sul social insieme a una serie di altre foto spiccava uno scatto in cui, sdraiata su un prato, sfoggiava sull'anulare l'anello simile a una fede donatole dal nuovo compagno. Stesso gioiello sfoggiato da Lorenzoni in altre immagini social. «Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine. Sempre con coraggio e amore!», scrisse l'ex conduttrice delle Iene a corredo del post. Insomma la fede già c'era ora sembra sia arrivata anche la proposta di nozze.