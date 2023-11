Nina Moric come sta? L'ex modella ospite a Verissimo: la malattia, la storia con Corona, la solitudine e il rapporto con il figlio Carlos

Nina Moric sarà ospite oggi, 12 novembre, nella nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 a partire dalle 16,30. Diventata famosa in Italia come modella, negli ultimi anni Nina Moric ha fatto parlare molto di sé per la tormentata relazione con Fabrizio Corona, ma non solo: varie dichiarazioni sullo suo stato piscologico, sul rapporto con il figlio e con il proprio corpo l'hanno a più riprese portata al centro delle cronache.

Vediamo allora insieme tutto quello che c'è da sapere su Nina Moric: dagli esordi al successo, fino ai momenti più tormentati.