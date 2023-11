Belen rompe il silenzio su Elio: «Stiamo insieme da 5 mesi». I fan increduli: «I conti non tornano. Non stavi ancora con Stefano De Martino?»

Belen Rodriguez torna a bomba sui social. Dopo un periodo d'assenza che ha allarmato i fan la showgirl non perde occasione per postare ritratti di famiglia, selfie e paesaggi. Archiviata (di nuovo) la storia con Stefano De Martino per la Rodriguez non è stato facile ripartire, ma al suo fianco ora c'è un nuovo amore. Si tratta di Elio Lorenzoni, dopo i rumors, ormai è ufficiale i due stanno insieme e Belen non si nasconde più. Ormai la loro storia è sotto gli occhi di tutti gli utenti che non mancano di commentare le foto. Ed è stato proprio l'ultimo scatto condiviso dalla showgirl su Instagram a scatenare la polemica.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, la nuova casa a Milano: palestra, piscina e autista

Belen rompe il silenzio su Elio

Belen posta una foto in bianco e nero in cui è al fianco dell'imprenditore e scrive Love U. «È proprio un bel ragazzo - commenta una fan - come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è».

La reazione social

Risposta che ha scatenato la reazione degli utenti: «I conti non tornano, non stavi con Stefano 5 mesi fa?». In effetti le ultime foto di coppia tra Belen e De Martino risalgono a questa estate, quindi meno di 5 mesi fa, così i fan non riescono a capire.