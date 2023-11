Belen di nuovo incinta? La showgirl risponde su Instagram alla domanda di una fan: «Sono solo serena»

Belen incinta? Per il momento sembrerebbe di no. Dopo i numerosi commenti sui social, oggi è arrivata infatti la smentita della showgirl argentina sotto a un post su Instagram: «Non sono in dolce attesa, sono solo serena».

Belen rompe il silenzio su Elio: «Stiamo insieme da 5 mesi». I fan increduli: «I conti non tornano. Non stavi ancora con Stefano De Martino?»

Il commento

Nessun figlio in arrivo per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, almeno per il momento. Come affermato da lei stessa sotto a una sua foto su Instagram, infatti, l'ex moglie di Stefano De Martino non sarebbe infatti incinta: «Non sono il dolce attesa, sono solo serena».

Lei stessa qualche giorno fa aveva raccontato l'inizio della sua storia con Elio.

Una storia che però, per il momento, non prevede nessun figlio: «Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c'è una bella amicizia, dal voler bene all'amore si fa in fretta. Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia».