Nucleare, il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica in Ucraina per mettere in sicurezza le centrali

Il rischio di un incidente nucleare è ancora concreto. Missione in Ucraina per il direttore generale dell' Aiea (Agenzia internazionale per l'Energia atomica), Rafael Grossi che ha espresso preoccupazione: «Il conflitto militare sta mettendo le centrali nucleari ucraine e altre strutture con materiale radioattivo in un pericolo senza precedenti». Grossi da oggi è in visita in Ucraina.

«Dobbiamo intraprendere un'azione urgente per garantire che possano continuare a operare in sicurezza e ridurre il rischio di un incidente nucleare che potrebbe avere un impatto grave sulla salute e sull'ambiente sia in Ucraina che altrove», ha affermato Grossi, che si recherà in una delle centrali nucleari. «L'Ucraina ha richiesto la nostra assistenza per la sicurezza - ha proseguito, secondo quanto si legge in una nota - La presenza dell' Aiea, dove necessario per garantire sicurezza e protezione, è di fondamentale importanza. Siamo pronti ora a fornire il supporto necessario».

L'agenzia dunque fornirà assistenza tecnica urgente per garantire la sicurezza degli impianti nucleari del paese e contribuire a scongiurare il rischio di un incidente che potrebbe mettere in pericolo le persone e l'ambiente.

L'assistenza consiste anche nell'inviare esperti dell'AIEA agli impianti prioritari e nella spedizione di forniture vitali per la sicurezza, compreso il monitoraggio e le attrezzature di emergenza.

Durante la visita di questa settimana, il direttore generale si recherà in una delle centrali nucleari dell'Ucraina.

L'AIEA ha elaborato piani concreti e dettagliati per l'assistenza alla sicurezza dei siti nucleari dell'Ucraina, che comprendono quindici reattori nucleari in quattro impianti e la centrale nucleare di Chornobyl, dove si trovano gli impianti di gestione delle scorie radioattive dopo l'incidente del 1986. L'assistenza tecnica dell'AIEA faciliterà anche le condizioni per l'AIEA di continuare a svolgere le sue attività di salvaguardia in Ucraina, in linea con il suo mandato di non proliferazione.

«L'Ucraina ha richiesto la nostra assistenza per la sicurezza. Ora cominceremo a fornirla. L'Ucraina ha uno dei più grandi programmi di energia nucleare d'Europa. La presenza dell'AIEA, dove necessario per garantire la sicurezza, è di fondamentale importanza. Siamo pronti a fornire il supporto necessario ora», ha detto.

Dall'inizio del conflitto, il direttore generale Grossi ha espresso la sua grave preoccupazione per il deterioramento della situazione della sicurezza degli impianti nucleari dell'Ucraina. Ha sottolineato l'impegno e la disponibilità dell'AIEA a contribuire a garantire che i sette pilastri indispensabili per assicurare la sicurezza siano rispettati.

Nelle ultime settimane, molti di essi - tra cui l'integrità fisica degli impianti, la capacità del personale operativo di lavorare senza pressioni eccessive, e l'accesso all'energia fuori sede - sono stati seriamente compromessi.

«Ci sono già state diverse chiamate ravvicinate. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Questo conflitto sta già causando sofferenze umane e distruzioni inimmaginabili. L'esperienza e le capacità dell'AIEA sono necessarie per evitare che porti anche ad un incidente nucleare», ha detto.

