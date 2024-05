Putin, un solo carro armato (il piccolo T-34) per la parata sulla Piazza Rossa: tutte le risorse al fronte

Gli ucraini hanno trollato (preso in giro in gergo social) i russi per la tradizionale parata del 9 maggio. Sui social hanno condiviso molti video e foto della sfilata un po' striminzita, e a corto di gioielli bellici. In sostanza, anche quest'anno c'era un solo carro armato solitario dell'era sovietica che attraversava lento la Piazza Rossa. Un po' pochino rispetto ai vanti muscolari che Putin non smette mai di ripetere e agitare. La collezione di gioielli schierati non era da potenza mondiale: c'erano una settantina tra armamenti e aerei. «Oltre 9.000 soldati stanno prendendo parte alla parata militare, più di 1.000 di loro partecipano all'operazione militare speciale», ha dichiarato il ministero della Difesa russo usando la definizione imposta dal Cremlino per l'aggressione militare contro l'Ucraina.

Il 9 maggio in Russia è il Giorno della Vittoria: si mette in mostra la potenza del paese e si ricorda la vittoria contro la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come l'anno scorso, il corteo di quest'anno è stato notevolmente attenuato in contrasto con gli eventi precedenti nel contesto della guerra in corso da parte della Russia in Ucraina, durante la quale entrambe le parti hanno subito ingenti perdite e hanno perso ingenti quantità di attrezzature militari.

Ma questi fasti erano rappresentati, appunto, da un singolo carro armato T-34. Che è anche di dimensioni modeste. Agentstvo, un sito investigativo russo, ha affermato che la parata di quest’anno indica che la guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, continua ad assorbire tutte le risorse dell’esercito russo.

Parata del 9 maggio: sui social arrivano le prese in giro

«È davvero esilarante che il T-14 Armata sia stato ritenuto non solo troppo costoso per essere utilizzato in Ucraina, ma anche che non esista in numero sufficiente per sopravvivere al logoramento della Victory Day Parade a Mosca», ha affermato Oliver Alexander, un membro dell'OSINT analista, su X . Il sito olandese di analisi di difesa e intelligence open source Oryx ha scritto che 2.001 carri armati russi sono stati distrutti, 156 danneggiati, 329 abbandonati e 514 catturati dall'inizio della guerra. Inoltre 547 carri armati ucraini sono stati distrutti dall'inizio della guerra, di cui 68 danneggiati, 61 abbandonati e 132 catturati.

«Questo T-34, il leggendario carro armato sovietico della Seconda Guerra Mondiale, è stato l'unico carro armato russo esposto oggi alla parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa», ha detto Max Seddon, capo dell'ufficio di Mosca per il Financial Times . "Gli altri devono essere tutti occupati da qualche parte!".

Un altro utente di X ha aggiunto: «Non c'è che dire se il secondo esercito al mondo non mostra più di un carro armato solitario alla parata del giorno della vittoria per il secondo anno consecutivo»

L'anno scorso, il Ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video che prendeva in giro il solitario carro armato T-34 che aveva partecipato alla parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. Nel video la canzone di sottofondo era: "All by Myself".

I conti: quante vittime finora e quanti carri armati sono andati distrutti

L'esercito di Kiev ha dichiarato in un aggiornamento di giovedì che Mosca ha perso finora 7.429 carri armati, di cui 11 nell'ultimo giorno. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine pubblica i dati sulle perdite di truppe ed equipaggiamenti della Russia come parte del suo aggiornamento quotidiano sulla guerra. Newsweek non ha potuto verificare in modo indipendente le cifre. Le stime sul numero delle vittime variano, con le cifre dell'Ucraina che solitamente superano quelle dei suoi alleati occidentali. Mosca raramente condivide informazioni sul numero di vittime o perdite di attrezzature subite durante la guerra.

L’Institute for the Study of War, un think tank con sede negli Stati Uniti, ha affermato mercoledì nella sua ultima analisi del conflitto in Ucraina che le recenti immagini satellitari di veicoli militari russi e strutture di deposito di armi esaurite indicano che Mosca “sta attualmente sostenendo il suo sforzo bellico”. in gran parte attingendo dai depositi piuttosto che producendo nuovi veicoli e alcune armi su larga scala.

"La Russia fa affidamento su vaste scorte di veicoli e altre attrezzature dell'era sovietica per sostenere le operazioni e le perdite in Ucraina", ha detto il think tank, aggiungendo che Mosca probabilmente avrà difficoltà a dotare sufficientemente le sue unità di materiale a lungo termine senza il presidente Vladimir Putin. trasferire l’economia russa su un piano di guerra.