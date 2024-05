Guerra contro la Russia, Lituania: sì ad addestratori occidentali in Ucraina «Serve coalizione»

C'è qualcuno che la pensa come Macron. La predisposizione mentale a prepararsi a combattere la Russia si sente molto in quei Paesi vicini geograficamente all'Ucraina. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, in un'intervista al Guardian, parla proprio della prospettiva di una coalizione ad hoc di Paesi occidentali che invii personale militare di addestramento in Ucraina con il sostegno della difesa aerea. Dichiarazioni che dimostrano come in alcune parti d' Europa c'è sostegno alla linea muscolare verso Mosca adottata da Macron. «Le truppe Nato addestravano gli ucraini in Ucraina prima della guerra da molti anni. Quindi tornare a questa tradizione potrebbe essere abbastanza fattibile», ha detto Landsbergis affermando che «potrebbe essere un primo passo nell'iniziativa di Macron».

La Lituania propone di inviare addestratori occidentali in Ucraina

Parlando al Guardian dopo aver incontrato il suo omologo britannico, David Cameron, a Londra, Gabrielius Landsbergis ha anche appoggiato il ministro degli Esteri britannico per aver detto che l'Ucraina potrebbe usare armi inglesi contro la Russia; osservazioni che, insieme al rifiuto di Emmanuel Macron di escludere la presenza di truppe occidentali in Ucraina, hanno spinto il Cremlino a minacciare i beni del Regno Unito e a ordinare un'esercitazione nucleare tattica.

Ministro degli Esteri della Lituania per quattro anni, Landsbergis ha a lungo invocato spesso un'azione più dura contro la Russia, e va di pari passo con il Macron che afferma l'Occidente non dovrebbe escludere l'invio di truppe in Ucraina. Ha detto che la proposta di addestrare gli ucraini all'interno del loro Paese è «più pratica» rispetto all'addestramento che avviene sul territorio dei membri della NATO. E ha detto che il parlamento lituano ha già dato al governo il mandato di addestrare all'interno dell'Ucraina, ma che sarebbe meglio farlo nell'ambito di una coalizione più ampia.

«Gli ucraini, in particolare Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri, stanno chiarendo in modo doloroso quali batterie Patriot sono necessarie e come verrebbero utilizzate. È impossibile essere più chiari di così», ha aggiunto ricordando che ci è voluta la Repubblica Ceca, un Paese relativamente piccolo, per proporre un'iniziativa di acquisto in massa di munizioni per l'Ucraina. «Mi piacerebbe vedere alcuni dei Paesi più grandi prendere l'iniziativa in questioni come la difesa aerea, la coalizione di carri armati o altro», ha spiegato.

I sabotaggi e la guerra ibrida

E poi ha parlati di un aspetto interessante: la guerra ibrida c'è già anche nei nostri Paesi: «attacchi fisici, incendi dolosi, violenza contro gli individui», ha elencato il ministro spiegando che questi assalti non rientrano nella definizione tradizionale di attacco da affrontare attraverso l'articolo 5 della NATO.

«Cosa si fa quando c'è una fabbrica incendiata o quando c'è un attacco chiaramente finanziato dalla Russia? Come vengono definiti e affrontati questi aspetti?», ha chiesto. «In questo senso, abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione e di uno scambio di informazioni tra l'intelligence, ma anche tra i politici».