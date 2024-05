La Russia ha messo in guardia contro il previsto arrivo in Ucraina degli F-16, avvertendo che gli aerei da guerra statunitensi saranno visti come un’escalation, considerato che potenzialmente possono essere utilizzati come piattaforme di lancio di armi nucleari.

Si prevede che Kiev riceverà presto i primi F-16 promessi dai membri della NATO. Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi hanno promesso diverse dozzine di jet e i piloti ucraini si sono addestrati per utilizzarli.