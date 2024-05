Cosa succede a Chasiv Yar? La situazione (disperata) della città assediata dai russi e gli scenari se dovessero conquistarla

Secondo Vadym Filashkin, governatore della regione di Donetsk, le forze russe si spingeranno nel cuore dell’Ucraina se riusciranno a catturare la città in prima linea di Chasiv Yar e la più ampia regione del Donbas. Filashkinha ha detto a Sky News che i soldati del suo Paese non permetteranno che ciò accada e faranno «tutto il possibile – e l’impossibile» per respingere gli invasori russi. Ma ha anche detto che le truppe di Putin stanno tentando di sfondare le linee difensive dell’Ucraina orientale, colpendo quotidianamente la regione con 1.500- 2.500 colpi di artiglieria e attacchi aerei. Alla domanda su quale sarebbe il pericolo per l’Ucraina e per il mondo se l’intero Donbas cadesse sotto il controllo russo, Filashkin ha detto: «Il nemico avanzerà. Se, Dio non voglia, ciò accadrà, il nemico avanzerà ulteriormente nel territorio centrale del il nostro Paese. Non lo permetteremo e faremo tutto il possibile - e l'impossibile - per trattenere il nemico qui nella regione di Donetsk e riportare i confini a quelli del 1991». Il riferimento è a quando l’Ucraina ottenne l’indipendenza dall’allora Unione Sovietica.

LE VITTIME

Il governatore ha affermato che solo nella sua regione circa 2.500 civili sono stati uccisi e quasi 5.000 feriti da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022. «Le parole per descrivere tutta la rabbia che proviamo probabilmente non sono ancora state inventate», ha aggiunto.

Filashkin ha parlato vicino a una gigantesca bandiera ucraina che sventolava su un parco nella città di Kramatorsk, il principale centro amministrativo della zona e una roccaforte militare vitale.

I PERICOLI

Kramatorsk – insieme ad altre città orientali come Konstantinivka e Slovyansk – sarebbe a rischio di bombardamenti maggiori se le forze russe catturassero Chasiv Yar. Il punto di osservazione della città, in cima a una collina, avrebbe messo un'area più ampia nel raggio d'azione dell'artiglieria russa. Gran parte della città giace in rovina Kiev aveva affermato che Mosca voleva occupare Chasiv Yar prima delle celebrazioni annuali del giorno della vittoria della Russia di oggi, per commemorare la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Ma le forze ucraine hanno ancora il controllo, anche se gran parte della città giace in rovina e tutti i residenti, tranne poche centinaia,hanno docuto lasciare le proprie abitazioni da tempo. Nascosto tra un filare di alberi in fiore a poche miglia dal confine di Chasiv Yar, una piccola squadra di droni ucraini della 22a brigata delle forze armate ucraine ha monitorato mercoledì il fumo degli attacchi aerei russi sollevarsi sulla città. Il comandante dell'unità - che ha fornito il suo nominativo come "Steve" - ​​ha detto che gli attacchi russi si sono intensificati ogni settimana negli ultimi tre o quattro mesi mentre Mosca cercava di trarre vantaggio da un ritardo nel rifornimento di armi occidentali alle posizioni ucraine. E alla domanda su come fosse la situazione per le forze ucraine in difesa, ha detto: «È molto intenso. È molto brutale. Sì. Brutale. E anche di più». Parlando in un inglese quasi fluente con un accento americano, ha detto che l’Ucraina ha bisogno di molte più armi a guida di precisione da parte dei suoi partner occidentali. «Questo potrebbe cambiare l'esito della guerra, in un certo senso, completamente, perché sappiamo dove sono i russi. Cioè, esattamente. Abbiamo bisogno solo di un'arma per distruggerli», ha aggiunto.