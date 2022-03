Ucraina, la diretta. Biden insiste: «Putin è un dittatore». La Russia: «Non vogliamo usare armi nucleari». Oggi vertice in Turchia tra lo Zar e Macron

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 29 marzo: i negoziatori ucraini e russi sono arrivati a Istanbul, in Turchia, per l’atteso faccia a faccia volto a concordare un cessate il fuoco, o almeno un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. Lo riferisce la Bbc. E mentre Biden continua ad attaccare Putin («è un dittatore»), la Russia fa sapere di non volere usare «armi nucleari».

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Zelensky chiama Draghi: «Sostegno dall'Italia»... LA BOZZA La bozza del Ft GUERRA L'Ucraina si riprende Irpin. «A Kiev corpi... L'ANALISI Italia garante sicurezza IL FOCUS Il G7: no al gas in rubli. Mosca: «Non è... MONDO Foto INVISTA Video LA GUERRA Biden, il caso del discorso contro il «tiranno» IL FOCUS Biden: «Putin non può restare al... IL RAPPORTO Oms: oltre 70 raid contro ospedali, violata la convenzione di... UCRAINA Colpito l'istituto di ricerca nucleare a Kharkiv UCRAINA La via d'uscita di Mosca: Donbass e Crimea unite LA GUERRA Ucraina: l'Italia sia garante della nostra sicurezza LA STRATEGIA Biden cambia rotta: «Armi atomiche in casi estremi» LO SCENARIO I russi ripiegano a sud, allentata la morsa su Kiev MONDO Foto IL RITRATTO «Il figlio di Biden gestisce laboratori... PIANO D'AZIONE Biden crea il "Tiger team"

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 6.17 - Putin ha i suoi piani per distruggere l'Ucraina, anche noi abbiamo i nostri, vincere la guerra e liberare i nostri territori»: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba parlando in televisione secondo quanto riferito dall'agenzia ucraina Unian, a sua volta ripresa dalla Ukrainska Pravda. Il riferimento è al tentativo di mediazione attribuito dal Times all'oligarca russo Roman Abramovich al quale il presidente russo Putin avrebbe reagito affermando: «Digli che li distruggerò». «Ricordo che Putin aveva detto che avrebbe catturato Kiev e le città chiave dell'Ucraina in pochi giorni, ma non è avvenuto. Può anche fare i suoi piani, ma noi abbiamo i nostri, piani per la vittoria e la liberazione dei nostri territori», ha concluso Kuleba.

Ore 5.50 - Joe Biden torna a definire Vladimir Putin un dittatore, ma lo fa dal suo account di Twitter personale e non su quello ufficiale POTUS. «Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia», ha postato Biden sul suo account JoeBiden. Il tweet arriva poche ore dopo la conferenza stampa nella quale il presidente ha chiarito che i suoi commenti sul leader del Cremlino sono «personali».

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty.



Brutality will never grind down the will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia. — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2022

Ore 5.10 - «Nessuno in Russia sta prendendo in considerazione l'idea di usare armi nucleari». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Pbs. Alla domanda del giornalista se il presidente russo Vladimir Putin abbia mai minacciato di usare armi nucleari nel caso in cui un terzo fosse intervenuto nel conflitto in Ucraina Peskov ha risposto: «Non credo. Ha invece dichiarato con chiarezza che se qualcuno dovesse interferire la Russa ha tutti i mezzi necessari per reagire e punire chi lo farà».

Ucraina, incubo ceceni su Mariupol: «Spazzeremo via i nazisti»

Ore 5 - I negoziatori ucraini e russi sono arrivati a Istanbul, in Turchia, per l’atteso faccia a faccia, il primo in due settimane, volto a concordare un cessate il fuoco in Ucraina, o almeno un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. Lo riferisce la Bbc. «Non stiamo commerciando persone, terra o sovranità», ha affermato in proposito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. «L’obiettivo minimo saranno i corridoi umanitari e quello massimo il raggiungimento di un accordo su un cessate il fuoco», ha detto alla televisione nazionale, mentre il consigliere del ministero degli Interni ucraino Vadym Denysenko si è detto scettico sulla possibilità di una svolta. Anche un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano - aggiunge la Bbc - ha espresso dubbi simili sulle speranze di progresso, affermando che il presidente russo Vladimir Putin non sembrerebbe pronto a scendere a compromessi per porre fine alla guerra. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che è importante che i colloqui proseguano, pur non avendo finora prodotto progressi sostanziali.

L’Ucraina si riprende Irpin. «A Kiev corpi straziati i morti li contiamo a peso»

Ore 3.30 - La Russia non ha in programma di attaccare nessun paese della Nato, ha detto all’emittente statunitense PBS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a meno che non sia «un atto reciproco». Lo riferisce la Tass. Rispondendo a una domanda sul possibile allargamento del conflitto a Paesi Nato, Peskov ha detto che «se non ci sarà un atto reciproco, se non ce lo fanno fare, non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci».