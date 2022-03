Venerdì 18 Marzo 2022, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 10:44

La guerra continua senza sosta e resta altissimo il pericolo di un disastro nucleare. Le centrali sono sotto il controllo dei russi, Kiev denuncia la possibilità di un esplosione che avrebbe un impatto devastante, non solo sull'Ucraina, ma su tantissimi Paesi europei. L'attenzione maggiore, oltre che per la centrale di Zaporizhzhia, è per Chernobyl dove ci sono ancora i reattori che hanno bisogno di manutenzione costante.

Il "Time" ha intervistato Olena Pareniuk e Kateryna Shavanova, due biologhe che lavoravano proprio a Chernobyl prima dell'invasione, per studiare i microrganismi nella zona di esclusione e quelli che vivevano nella lava radioattiva all'interno del reattore n. 4, quello che nel 1986 ha provocato l'incidente.

Quali sono i rischi attuali a Chernobyl?

L'esigenza vitale è quella di ruotare il personale della centrale nucleare di Chernobyl. Il 23 febbraio è arrivato il personale e si trova tuttora lì. Il nemico non ha concesso alcuna possibilità di ruotare il personale, che è psicologicamente e fisicamente esausto per la mancanza di ricambio e la costante pressione esercitata dalle forze armate. Sono persone. Ciò può portare alla perdita di controllo sulla sicurezza della struttura e all'incapacità di rispondere a eventi iniziali interni ed esterni come un incendio, che a sua volta può portare a gravi effetti delle radiazioni.

Inoltre, è andato perso il collegamento con il sistema di controllo automatizzato e i dati accurati sullo stato di irraggiamento della centrale nucleare di Chernobyl. Dalle 11:22 del 9 marzo 2022, non c'è stata fornitura di elettricità all'impianto di Chernobyl. Lunedì il personale ucraino è riuscito a ripristinare la fornitura di energia elettrica, ma martedì ci sono state di nuovo interruzioni. Il rischio principale della zona di esclusione di Chernobyl non sono le radiazioni, ma le truppe russe.

Qual è lo scenario peggiore a Chernobyl?

In caso di interruzione totale dell'energia elettrica, c'è il rischio di disabilitare la sicurezza di importanti sistemi e apparecchiature. Parliamo di sistemi di ventilazione, dissipazione del calore e di controllo dell'irraggiamento. La possibilità di controllare a distanza gli indicatori di sicurezza nucleare e dalle radiazioni negli impianti di stoccaggio, nel nuovo impianto di confinamento sicuro e in altri impianti andrà persa. Gli operatori non saranno in grado di controllare il livello e la temperatura dell'acqua nelle piscine di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito. In caso di incidente con un propulsore o un contenitore per il combustibile esaurito, a seconda della direzione del vento, la nube radioattiva colpirà Russia, Bulgaria, Grecia, Romania e altri paesi di confine.

Quali sono i rischi per gli altri reattori nucleari ucraini?

La centrale elettrica di Zaporizhzhya e la città di Energodar sono ancora sotto il controllo delle unità militari russe. Non ci sono state modifiche alle condizioni delle unità di potenza: due unità funzionano, due unità di potenza sono in riparazione (№ 1 e № 6), le altre sono ferme. Ci sono sette siti nucleari a Zaporizhzhya: sei unità di energia nucleare e un impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito equivalgono a circa 20 Chernobyl! Si tratta di un'enorme quantità di materiale nucleare, che ora è fuori dal controllo [dell'Ucraina], [e] persino dall'Associazione internazionale per l'energia atomica. Questo è un pericolo non solo per l'Ucraina, ma anche per i paesi vicini. Altre centrali nucleari ucraine sono sotto il controllo dell'Ucraina, ma il Paese è in guerra e la situazione sta cambiando molto rapidamente.

Russian attacks in Ukraine have put Chernobyl and other nuclear sites at risk, scientists say. An accident could have worldwide consequences https://t.co/yQe9Gy6Zyh — TIME (@TIME) March 18, 2022

Qual è la probabilità di un grave incidente nucleare dovuto ai combattimenti?

In questo momento Chernobyl e Zaporizhzhia sono direttamente minacciate. Le truppe russe continuano a violare gravemente i requisiti di sicurezza e protezione dalle radiazioni, il che peggiora la situazione delle radiazioni e contribuisce alla diffusione della contaminazione radioattiva al di fuori della zona di esclusione di Chernobyl. La distruzione della struttura di confinamento di Chernobyl in caso di esplosione è altamente probabile e può portare al rilascio di polvere altamente radioattiva nell'ambiente.

A Zaporizhzhia, la minaccia dipende dalla direzione del vento al momento del possibile incidente. Durante i recenti combattimenti, il vento ha soffiato da sud-est, verso la Crimea, Melitopol, Rostov, la Turchia, il Mar Nero. E il Mar Nero si collega con il Mediterraneo e, quindi, la contaminazione radioattiva in caso di incidente si diffonderà in tutto il bacino e danneggerà molti altri paesi.

Il problema è che l'incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, se dovesse accadere, potrebbe essere molto diverso da quanto accaduto a Chernobyl. La costruzione di reattori a ZNPP è molto più sicura che a Chernobyl, ma l'incidente di Chernobyl è stato affrontato dall'intera Unione Sovietica. Ora, nelle condizioni delle ostilità, fermare un incidente sarà complicato e l'Ucraina semplicemente non ha le risorse per farlo. Non parliamo nemmeno dei rischi di interrompere l'integrità dei reattori Zaporizhzhia, perché si tratta di sei unità di potenza e ciascuna di esse può causare lo stesso danno di Chernobyl, inquinando l'aria dell'intero emisfero settentrionale.

È impossibile prevedere in alcun modo come andranno avanti gli eventi. I russi sono pazzi, violano tutti gli accordi internazionali. Nessuno dotato di buon senso sarebbe entrare nel territorio di una centrale nucleare con armi di artiglieria. Per noi, in quanto esperti che hanno contribuito a superare le conseguenze dell'incidente di Fukushima, tale comportamento non si adatta nemmeno alla nostra comprensione del mondo. Per noi è come se il fiume scorresse nel cielo da solo o il cielo diventasse arancione. Tutto può succedere con coloro che hanno un cervello malato. Questo materiale nucleare può cadere nelle mani di chiunque e con esso si può fare qualsiasi cosa.