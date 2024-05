Incidente aereo a Dakar, Boeing 737 finisce fuori pista durante il decollo: 11 feriti (di cui 4 gravi)

Undici persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente aereo all'aeroporto della capitale del Senegal, Dakar. Lo rende noto in un comunicato la società che gestisce lo scalo, sottolineato che quattro persone versano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto introno all'una di notte ora locale (le 3.00 in Italia), quando un Boeing 737-38J della Transair, noleggiato dalla Air Senegal, è uscito fuori pista durante il decollo. Le autorità hanno chiuso lo scalo della capitale.

L'aereo, diretto a Bamako, «è uscito di pista durante il decollo intorno alle 01.00 di giovedì 9 maggio 2024», si legge in un comunicato. «Undici dei 78 passeggeri sono rimasti feriti, di cui 4 in modo grave», aggiunge la nota.

L'aeroporto è «chiuso fino a quando non saranno prese le misure necessarie», conclude.

A Transair Boeing 737-38J aircraft (6V-AJE) received substantial damage after it did a Runway excursion at Blaise Diagne International Airport (AIBD) on Thursday, 9 May 2024 at around 1 am.#aircraft pic.twitter.com/Sg3X8tsa8B

— FL360aero (@fl360aero) May 9, 2024