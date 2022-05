Guerra, le notizie di oggi. Mariupol, oltre 260 soldati evacuati da Azovstal. Zelensky: «I nostri eroi ci servono vivi»

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 17 maggio. Nella notte esplosioni a Leopoli, a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia. A Mariupol intanto è cominciata l'evacuazione dei soldati dall'acciaieria Azovstal, nelle ultime settimane bombardata dai russi. «Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi, perché l'Ucraina ha bisogno di eroi vivi, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole», ha detto Zelensky. La Turchia prende posizione contro Svezia e Finlandia che vogliono aderire alla Nato, Mosca considera le domande di ingresso nell'Alleanza «una minaccia».

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 5.50 - Tutte le comunità della regione di Kiev hanno riacquistato l'accesso all'acqua. Lo rendono noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Solo alcune case a Hostomel sono senza acqua a causa della mancanza di elettricità, spiega il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Pavliuk.

Ore 5.40 - Il Giappone rinnova l'accordo con l'Ucraina per un prestito da 13 miliardi di yen, equivalenti a 100 milioni di dollari, offrendo ulteriore assistenza finanziaria al Paese colpito da una grave crisi economica dopo l'invasione decisa dalla Russia. Il fondo verrà co-finanziato con la Banca mondiale e incorporato nel budget di Kiev, riferisce l'Agenzia nazionale per la cooperazione internazionale (Jica), e l'Ucraina non userà i fondi per scopi militari. L'intesa è stata firmata in un meeting online tra il direttore della Jica, Akihiko Tanaka, e il ministro delle Finanze ucraino Sergii Marchenko. «L'invasione e la crisi umanitaria sono le maggiori sfide di questo secolo per l'ordine internazionale e i valori democratici», ha detto Tanaka durante la cerimonia virtuale. L'accordo è parte integrante di un piano annunciato lo scorso aprile dal premier giapponese Fumio Kishida, che prevede prestiti finanziari all'Ucraina fino a 300 milioni di dollari.

Ore 0.40 - Esplosioni sono state udite a Leopoli nelle prime ore di oggi. Lo rende noto il sindaco della città ucraina occidentale Andriy Sadovy, citato dal Kyiv Independent. Corrispondenti della Cnn parlano da parte loro di una serie di esplosioni udite nel centro, nel nord e nel nordovest di Leopoli intorno alle 00:45 ora locale, poco dopo che le sirene dei raid aerei avevano risuonato in città. Esplosioni sono sate sentite anche da un testimone - citato dal canale americano - che vive a circa 30 chilometri di distanza da Leopoli, città a circa 70 km dal confine con la Polonia.

Ore 0.05 - Dopo le trattative che hanno portato all'inizio dell'evacuazione dei militari ucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, Kiev continua «la massima attività diplomatica in altre aree, nell'interesse del Paese». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, citato dall'agenzia Ukrinform, in un discorso alla nazione. «Il lavoro continua - ha detto ancora il presidente -. Questo lavoro richiede delicatezza, e tempo».

#Mariupol defender Dmitry Kazatsky posted a photo taken on the territory of the blocked “#Azovstal” plant. pic.twitter.com/w4Bmixdmkb — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Ore 23.55 - «Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi», perché l'Ucraina «ha bisogno di eroi vivi, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole». Lo ha detto il presidente Volodymyr, citato dall'agenzia Ukrinform, confermando l'avvio dell'evacuazione dei militari che per 82 giorni hanno difeso l'acciaieria Azovstal a Mariupol. All'operazione, ha aggiunto Zelensky, partecipano l'esercito ucraino e l'Intelligence in collaborazione con la Croce rossa e l'Onu.

Ore 23.30 - L'Ucraina ha confermato l'evacuazione di 264 militari dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Si tratta di 53 soldati feriti, condotti a Novoazovsk, e di 211 altri combattenti portati a Olenivka, nel territorio controllato dai separatisti filorussi di Donetsk. Questi ultimi sono poi stati ricondotti nelle zone in mano alle forze ucraine nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Lo ha riferito lo Stato maggiore di Kiev su Facebook.