Guerra in Ucraina, diretta. Kiev: «Colpita un'altra nave della Russia». Gli Usa: l'esercito di Mosca si ritira da Kharkiv

Guerra in Ucraina, la diretta. La controffensiva ucraina su Kharkiv costringe i russi a ritirarsi anche da quel fronte. Kiev intanto ha annunciato di aver colpito un'altra nave russa («una delle più recenti della flotta di Mosca») nel Mar Nero, davanti a Snake Island. Kiev ha accusato Mosca di aver sparato sui civili dai tank a Kharkiv, il Cremlino risponde e punta sull'energia: «L'Occidente è pronto a tutto per strangolare la Russia». All'Ue arriva la minaccia di bloccare le forniture di gas da oggi e agita lo spettro di una guerra nucleare.

Ore 10.20 - Le autorità ucraine denunciano un nuovo assalto delle forze russe contro l'area dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Secondo Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, «le forze di occupazione, sotto la copertura dell'artiglieria, stanno cercando di fare irruzione nel centro dell'impianto». «La situazione si complica di giorno in giorno», ha denunciato via Telegram.

Ore 10.10 - Sei chilometri e mezzo di strada in cui decine di civili sono stati uccisi a marzo, mentre cercavano di fuggire da Kiev, centrati dai soldati russi appostati intorno al percorso. È la "strada della morte", raccontata in una video-inchiesta del Wall Street Journal. «Decine di civili ucraini sono stati uccisi sulla strada lunga 4 miglia fuori Kiev durante il mese di marzo», scrive il Wsj, che analizzando video, foto e post sui social media ha potuto rivelare «come le forze russe si siano posizionate intorno alla strada per colpire e sequestrare i civili in fuga». Secondo la polizia locale, si spiega nel video, 37 persone sono morte tra la fine di febbraio e la fine di marzo su questa strada, che si sviluppa tra i villaggi di Motyzhyn e Yasnohorodka a ovest di Kiev e che è stata usata come via di evacuazione per molti civili. Il Wsj, che ha anche intervistato diversi abitanti dei villaggi e ascoltato le intercettazioni telefoniche dei residenti, spiega di aver raccolto da alcuni incidenti chiave le prove di come i russi attaccavano i civili che tentavano di fuggire. Un'auto mostrata nel video e colpita dal fuoco russo era chiaramente usata per l'evacuazione dei civili: aveva i fazzoletti bianchi legati agli specchietti e la scritta 'bambinì sul parabrezza.

Ore 9.32 - «Sono certo che raggiungeremo un accordo sull'embargo al petrolio russo». Lo ha detto l'Alto commissario per la politica estera Ue Josep Borrell al G7. «Dobbiamo rinunciare al dipendenza dal greggio di Mosca, se non ci sarà accordo al livello degli ambasciatori i ministri degli Esteri, lunedì prossimo, dovranno dare un nuovo impeto politico e io farò la mia parte», ha precisato.

Ore 9:18 - Mosca sta ritirando i propri soldati dai dintorni di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, dove sta perdendo terreno. Lo scrive il New York Times, citando funzionari ucraini e occidentali, evidenziando come si tratti della seconda maggior battuta d'arresto russa dal ritiro da Kiev del mese scorso. Secondo i funzionari, il Cremlino dovrebbe probabilmente reindirizzare le truppe verso sud-est, dove starebbe rafforzando la propria presenza a Izium, città a due ore da Kiev, catturata un mese fa, alle porte del Donbass.

Ore 8:20 Zelensky: «Russia in difficoltà» La «sconfitta strategica della Russia» in Ucraina è ormai «evidente agli occhi del mondo intero». Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo messaggio. «La Russia semplicemente non ha il coraggio di ammetterlo», ha detto Zelensky definendo «codardi» i militari russi che stanno «cercando di nascondere la verità dietro gli attacchi di missili, aerei e artiglieria». Citando la Giornata internazionale degli infermieri, Zelensky ha ringraziato infermieri e paramedici per aver salvato la vita ai soldati ucraini, ricordando che le forze russe avevano distrutto 570 strutture sanitarie dall'inizio della guerra.

Ore 7:15 Spari contro i civili ucraini. I militari russi hanno sparato contro i civili a Kharkiv, nell'est dall' Ucraina, da un carro armato. Lo denuncia il primo vice premier ucraino per gli affari interni Yevhen Yenin citato dal quotidiano Kiev Independent a proposito dell'esito di un'indagine della polizia.

Finland took a step Thursday towards fast-track NATO membership, triggering a blunt warning from the Kremlin, as the war in Ukraine throttled supplies of Russian gas to Europe and the number of people who fled the country passed six million https://t.co/l1wCIqBgij — AFP News Agency (@AFP) May 12, 2022

Ore 6:45 Colpita nave russa. L' Ucraina ha riferito di aver colpito una nave della Marina russa dedita alla logistica vicino all'Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo he reso noto Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa. «Grazie alle azioni dei nostri marinai la nave di supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa», ha affermato Bratchuk spiegando che la nave si sta dirigendo verso la Crimea.

Ore 5:33 Il primo viceministro degli Affari interni dell' Ucraina Yevhen Yenin ha affermato che nella regione di Kharkiv l'esercito russo ha sparato ai civili da un carro armato. Lo ha detto sul Telethon ucraino citando il canale Telegram del ministero dell'Interno. «In uno dei villaggi della regione di Kharkiv, la polizia ha accertato che i militari russi, pensate, hanno aperto il fuoco sui civili da un carro armato. Ecco perché non dobbiamo parlare di alcun freno morale dell'esercito russo». Secondo il viceministro, questo è il secondo caso di presunto crimine di guerra inviato a un tribunale.

Ore 02:57 - Mosca: «Occidente pronto a tutto per strangolare la Russia»

Nuove accuse all’Occidente da parte della Russia. La Missione permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra, secondo quanto riportato dalla Tass, ha infatti dichiarato: «Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il nazismo». Ieri il consiglio per i diritti umani dell’Onu ha votato a larga maggioranza a favore dell’apertura di un’inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe in Ucraina contribuendo così a rafforzare la pressione diplomatica su Mosca.

In particolare il Consiglio ha approvato con 33 voti favorevoli a due la bozza di risoluzione presentata dall’Ucraina per avviare un’indagine sulle presunte violazioni commesse dall’esercito russo nelle regioni di Kiev,Chernihiv, Kharkiv e Sumy fra la fine di febbraio e marzo. Secondo la missione, «l’isteria anti-russa, scatenata dagli occidentali, non ha nulla a che fare con una genuina preoccupazione per il destino dell’Ucraina stessa e del suo popolo».

Ore 00:22 - Zelensky: «Distrutte 570 strutture sanitarie, barbarie dei russi»

« Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina le truppe russe hanno distrutto 570 strutture sanitarie e 101 ospedali, è una cosa senza senso, è una barbarie». Lo ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo videomessaggio diffuso in serata. «Tutti gli ospedali distrutti dagli occupanti, tutte le scuole, tutte le università che hanno bombardato, tutte le case, i ponti, le aziende, ricostruiremo tutto», ha assicurato.

Ore 00.12 - Media: Mosca ha perso un'altra nave nel Mar Nero

La Russia ha perso un'altra nave nel Mar Nero: lo scrive Canale 24, che cita fonti dell'intelligence ucraina. La notizia non è stata per il momento confermata da Kiev. Si tratta di una nave di supporto logistico che la notte scorsa si dirigeva verso l'Isola dei Serpenti. Secondo le prime informazioni è scoppiato un incendio a bordo, di cui non si conoscono le cause, e le forze russe sono riuscite a portarla nel porto di Sebastopoli, in Crimea. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe della 14ma nave russa messa fuori combattimento delle forze ucraine.

Ore 00:02 - Truss a G7: «Putin si sta umiliando, in Ucraina deve perdere»

«Putin si sta umiliando sulla scena mondiale. Dobbiamo assicurarci che affronti una sconfitta in Ucraina che gli neghi qualsiasi beneficio e che, in ultima analisi, limiti ulteriori aggressioni». Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ai colleghi del G7. «Per aiutare l’Ucraina - ha spiegato - dobbiamo fare di più. La migliore sicurezza a lungo termine per l’Ucraina deriverà dalla sua capacità di difendersi da sola: ciò significa fornirle un percorso chiaro per ottenere equipaggiamenti di standard Nato».