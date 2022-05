Missile ipersonico degli Stati Uniti lanciato con successo: viaggia a cinque volte la velocità del suono

La guerra dei missili continua a velocità mai raggiunte prima. Dopo i testi di Russia, Cina e Corea del Nord, è il turno degli Stati Uniti. L'Air Force ha annunciato di aver effettuato con successo il lancio del suo missile ipersonico, rinviato di circa un mese per alcune anomalie sui test di volo. L'arma a risposta rapida è stata sganciata con successo da un bombardiere B-52H al largo della costa della California meridionale sabato sabato scorso e ha raggiunto velocità ipersoniche. Il generale Heath Collins, ufficiale esecutivo del programma per le armi dell'Air Force, ha commentato con soddisfazione il lancio: «È un risultato importante per l'Air Force».

«Il nostro team altamente qualificato ha scritto la storia su questa prima arma ipersonica lanciata dall'aria», ha affermato il tenente colonnello Michael Jungquist, direttore del 419th Flight Test Squadron e della Global Power Bomber Combined Test Force, che ha eseguito il test. «Stiamo facendo tutto il necessario per portare approvare quest'arma rivoluzionaria il prima possibile». La nuova arma amplierà le capacità di attacco di precisione, in particolare contro bersagli terrestri fortemente difesi.

L'ARRW degli Stati Uniti

L' AGM-183 ARRW (questo il nome del missile ipersonico) utilizza un razzo booster per portare il missile a velocità superiori a Mach 5, cinque volte la velocità del suono. Un veicolo planante ipersonico si separa quindi dal booster e plana ad alta velocità verso il suo bersaglio. Prima di questo lancio lo sviluppo dell'arma aveva dovuto affrontare tre test falliti. Il primo test completo del missile e del razzo è stato posticipato al prossimo anno fiscale, che inizierà a ottobre.

Un giorno prima di questo test, il segretario dell'Air Force Frank Kendall aveva parlato dei problemi riscontrati dal programma ARRW. «Finora il programma non ha avuto successo nella ricerca e nello sviluppo. Vogliamo vedere una un test positivo prima di prendere la decisione sull'impegno per la produzione, quindi aspetteremo e vedremo».

Il Pentagono ha posto una maggiore enfasi sullo sviluppo di armi ipersoniche dopo che i legislatori si sono preoccupati che gli Stati Uniti fossero indietro rispetto ai programmi cinese e russo. Il Pentagono ha affermato che la Russia ha utilizzato tra le 10 e le 12 armi ipersoniche dall'inizio della sua invasione dell'Ucraina. A metà marzo, gli Stati Uniti hanno testato con successo il loro prototipo d'arma ipersonica respira-aria (HAWC), ma hanno mantenuto il silenzio per evitare un'escalation delle tensioni con la Russia mentre il presidente Joe Biden stava per visitare l'Europa.