​Libri, Carlo Massarini e Ivano Scolieri presentano "Pianoforte, 7 note di armonia manageriale"

Il giornalista musicale Carlo Massarini, volto di programmi radiofonici e televisivi oggi considerati cult come "Mister Fantasy" e "Ghiaccio bollente" (nel 1987 e nel 1988 co-condusse anche il Festival di Sanremo, affiancando prima Pippo Baudo e poi Miguel Bosé e Gabriella Carlucci, collegandosi dal celebre Palarock - la tensostruttura allestita nel porto della città dei fiori che ospitava lo show collaterale a quello dell'Ariston), unisce le forze con Ivano Scoleiri, consulente aziendale già collaboratore di alcuni dei più importanti marchi italiani. A quattro mani i due hanno scritto "Pianoforte: 7 note di armonia manageriale", libro che unisce musica e management: il volume (€ 24,90, 248 pagine), appena edito da Hoepli, si ispira alla scala armonica per raccontare la serie di competenze che caratterizzano un manager di successo, qui incarnate da alcuni artisti che hanno avuto una visione a 360 gradi della propria carriera e sono di fatto diventati manager di sé stessi.

LEGGI ANCHE Laura Campiglio presenta a Latina il suo nuovo romanzo “Caffè Voltaire”

Da David Bowie a Brian Eno, passando per Bono e i suoi U2, Bob Marley, John Coltrane, Bob Dylan, i Beatles e - tra gli italiani - Franco Battiato, Fabrizio De André, Francesco Guccini e Giorgio Gaber, tutti descritti dal giornalista come modelli "forse imprevedibili ma sicuramente credibili" che impersonificano le competenze passate in rassegna dal consulente aziendale nelle pagine del libro. "Tutti noi che abbiamo guardato centinaia di concerti, migliaia di videoclip, ascoltato di tutto, su qualsiasi apparecchio, sempre in cerca di qualcosa da scoprire e di cui innamorarsi, cosa inseguivamo? Cosa provavamo?", osserva Massarini, "Personalmente, quando sento un disco o sono a un concerto, la musica agisce a più livelli. C’è una parte di me che viaggia sul groove, una che ascolta le parole e cerca di sintonizzarsi, cosa sta veramente dicendo? Ci sono la pancia e i polmoni e il cuore che si gonfiano quando l’inno sale, e i brividi sulla pelle quando dall’altra parte la star fa cadere il velo, e si mette a nudo.

LEGGI ANCHE Nell'estate 2020 concerti da Assisi a Norcia: anche Elio Germano dopo Silvestri, Brunori, Motta e Gualazzi

Ma se devo trovare una sola parola che riassuma la mia esperienza è 'ispirazione'. Che a sua volta è una sensazione complessa: l’ispirazione a essere creativo, a non fermarmi mai incurante delle difficoltà (o dell’età, i nostri primi prediletti sono ormai tutti over 70), a ripercorrere la mia vita per metterla in prospettiva (quante volte...), a capire meglio chi sono, a fare anche io qualcosa di bello, di grande. L’emulazione che nasce dall’ispirazione è quella che spinge ogni giorno nuove band in scia dei loro idoli, rapper-to-be a provare le pose e gli scioglilingua, i musicisti a provare e riprovare per arrivare alla perfezione. È quella che spinge persone 'normali' a migliorarsi". Il volume contiene anche piccoli contributi di Daniele Silvestri, Linus e Beppe Vessicchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA