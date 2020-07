Laura Campiglio presenta a Latina il suo nuovo romanzo “Caffè Voltaire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un po' di Latina in “Caffè Voltaire” (Mondadori editore), il romanzo di Laura Campiglio che mercoledì 15 viene presentato per la prima volta in città.L’incontro è fissato alle 19 al bistrot Old Tom in piazza del Mercato. A intervenire insieme all’autrice sarà Gian Luca Campagna.Nel rispetto delle regole per la prevenzione del contagio da Covid-19, la presentazione avverrà all’aperto, con posti a sedere contingentati e opportunamente distanziati.Il romanzo, edito da Mondadori e arrivato in libreria nel maggio 2020, è una commedia brillante ambientata durante una campagna elettorale: la protagonista Anna Naldini, giornalista appassionata ma precaria da sempre, si ritroverà a dover seguire le elezioni politiche sia per il giornale più a destra del Paese che per quello più a sinistra, e a produrre ogni giorno due editoriali antitetici.Ad Anna non resta che celarsi dietro due pseudonimi – Voltaire e Rousseau – e gettarsi nell’agone politico, prestandosi a un doppio gioco in cui giusto e sbagliato, vero e falso si confondono sempre di più. In un’epoca di post verità, si può scrivere tutto e il contrario di tutto sperando di uscirne indenni? Tra slogan elettorali, scorrettezze di bassa lega e fake news (con l’aggravante di un inatteso incontro romantico), Anna si renderà conto che fare la cosa giusta non è facile come sembra.Le ambientazioni del romanzo sono diverse: dalla provincia lombarda a Milano e Roma, fino appunto a Latina, dove uno dei personaggi si rifugerà in un buen retiro in riva al mare e dove la protagonista verrà trascinata in una memorabile e inattesa partita di poker…La scelta di presentare il libro all’Old Tom non è casuale: è stato infatti Gianmarco Cavola, il mixologist dell’Old Tom, a creare nella realtà lo Spoiler, il cocktail che nella finzione letteraria è il drink della casa del Caffè Voltaire. I lettori potranno quindi sorseggiare Spoiler durante la presentazione per sentirsi a tutti gli effetti parte del romanzo.ha scritto per diverse testate, tra cui “GQ” e “Rolling Stone”. Cura su “Cronaca Vera” la rubrica Al posto del cuore, da cui è stato tratto un programma radiofonico in onda nel 2018 su Rai Radio2. Ha esordito nel 2007 con Dario Flaccovio Editore e questo è il suo terzo romanzo. Vive a Milano con le figlie Lola e Isabella.