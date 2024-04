"E la luna rispose": al Planetario di Roma il taccuino notturno di intuizioni astrologiche

Sarà presentato oggi al Planetario di Roma il saggio storico e antroposofico di Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane “…E la luna rispose. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche” ( edito da BastogiLibri): con l’alto patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, il Planetario di Roma, è stato concesso per la prima volta in uso esclusivo per la valenza socio-giuridica del saggio.

Un libro ricco di simboli e moniti, dalla copertina con il dipinto Exsurge Domine, alla prefazione dell’ex Ministro della Cultura, il Prof. Giuliano Urbani, agli aneddoti sulle gesta e sui motti di impresa di 15 personaggi storici fra cui Caterina de Medici, Caterina di Russia, Cristina di Svezia, Maria Tudor, Napoleone, Luigi XIV, Isabella D'Este, il giurista Montesquieu, la rivoluzionaria baronessa Olimpia Frangipane e dei grandi favoleggiatori e sognatori dal biblico Giuseppe a Giovan Battista Basile e Gianni Rodari

Con un saggio di profonda leggerezza, gli autori esaltano la capacità meditativa dell’uomo che scorge il nesso fra le fiabe della nostra infanzia e la parabola dei talenti, fra la stella seguita dai Re Magi e la nostra perduta oniromanzia e ci invitano a rivolgere domande alla Luna

Dopo lo spettacolo astronomico Space Opera, seguiranno la performance dell’attrice e poetessa Antonella Pagano, gli interventi della Consigliera Capitolina Cristina Michetelli, dei giuristi Antonino Battiati e Giuseppe Belcastro, della scrittrice Flaminia Marinaro e dell’editrice Roberta Manuali, con la regia della conduttrice televisiva Giò di Sarno, per lanciareil Progetto Culturale Lettere Lunari - un workshop di scrittura meditativa che da maggio attraverserà ben 20 città italiane, secondo il Calendario Lunare 2024, nelle date di plenilunio e di luna nuova.