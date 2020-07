Dalle proiezioni ai dibattiti con attori e registri, fino alle presentazioni di libri con approfondimenti sui temi della cultura e della cinematografia per finire poi con le attività sportive per i cittadini grazie alla collaborazione di Coni e Regione Lazio. Esplode l'estate in III Municipio grazie al ricco programma presentato per il "CineVillage Talenti", organizzato da Anec-Agis.

Si parte giovedì 23 luglio con un programma che – ininterrottamente – andrà avanti fino al prossimo 30 settembre e che sarà poi replicato nei prossimi due anni. «La manifestazione che rientra nelle attività dell'Estate romana – commenta il presidente di Anec Lazio, Piera Bernaschi – si compone di un intenso programma dove alle proiezioni dei film si affianca lo sport con aree dedicate al food e incontri letterari». E ad incrementare l'offerta, anche la collaborazione dell'Accademia David di Donatello a cui è stata affidata l'organizzazione di particolari serate speciali con i protagonisti dell'edizione 2020 del premio.

Il CineVillage è pronto a rispondere anche ai tanti romani che trascorreranno l'estate in città riuscendo a soddisfare i residenti «non solo del centro storico» aggiunge il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo e sarà di aiuto al settore soprattutto «In un momento difficile per il cinema» prosegue il capo di gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti.

Stando infatti alle stime della Confcommercio Roma «Il 90% dei cinema ha visto per l'emergenza sanitaria da Covid-19 un calo di fatturato o un crollo totale, oltre l'80% dei teatri avrà grandi difficoltà, il 75% dei cittadini romani nell'estate del 2020 andranno meno al cinema o non ci andranno affatto, dati che fanno ipotizzare un 2020 di forte rischio per tutto il settore, includo l'indotto delle imprese».

E quindi ben vengano le arene estive, i villaggi all'aperto. Il programma è articolato fino a fine luglio come segue:

23 luglio “Odio l'estate” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

24 luglio incontro con Carlo Verdone per il film cult "Un sacco bello" con un omaggio a Ennio Morricone

25 luglio “Un giorno di pioggia” di Woody Allen

26 luglio “1917” di Sam Mendes

27 luglio “Il Regno” presente il cast

28 luglio “Gli anni più belli” con Gabriele Muccino ospite

30 luglio “Pinocchio” con Matteo Garrone ospite

31 luglio “Il traditore” con Marco Bellocchio ospite

Sul sito sarà possibile anche acquistare i bilietti con un sconto dedicato (intero 6 euro, ridotto 5,50, online 5 euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA