"Come uccidere un uomo e farla franca", il libro d'esordio più letto in Inghilterra

È il libro d’esordio più letto in Inghilterra nel 2023. Di certo il titolo non è di quelli che passano inosservati sullo scaffale di una libreria. “Come uccidere un uomo e farla franca” di Katy Brent (Tre60) è un libro dark sconsigliato a chi è sensibile alla vista del sangue. Perché di sangue ce n’è tanto. Un romanzo splatter ambientato a Londra tra ricchezza, eccessi, followers ma anche tentativi decisamente cruenti di vendicare donne ferite, picchiate, umiliate, stuprate. L'idea di questo libro all'autrice è venuta quando, nel 2018, è esploso il movimento #MeToo. Insomma un libro per lettori coraggiosi che non si lasciano intimorire dal noir e apprezzano le sfumature del giallo.

Il libro

La protagonista è Kitty Collins, un’influencer bellissima e ricchissima, fashion addicted che veste solo abiti firmati, con milioni di follower all’attivo che la seguono su Instagram, un’icona delle ragazzine, amante del lusso che trascorre la sua vita tra social e party super esclusivi a base di superalcolici e droghe in compagnia delle amiche del cuore.

Eppure ha un passato difficile alle spalle. È l’ereditiera di un impero costruito su una catena di mattatoi. Il padre, un uomo violento che picchiava la madre, sembra essere scomparso nel nulla da anni. La madre invece l’ha lasciata da sola a Londra per rifugiarsi con un nuovo giovane compagno in Francia. Anche in amore la sua vita è un disastro dopo che è finita la storia con un uomo di cui era follemente innamorata ma che la tradiva. E non va meglio alle sue amiche che collezionano uomini sbagliati.

Poi una sera, per caso, all’uscita di un locale, uccide un uomo che aveva tentato un approccio sessuale con lei, senza volerlo, semplicemente spingendolo. Il molestatore perde la vita cadendo sui cocci di una bottiglia rotta. Quando Kitty si accorge che sbarazzarsi di un cadavere è più semplice di quanto pensasse, perché basta ricorrere ai macchinari dei mattatoi di famiglia e trasformare le vittime in carne per salsicce, la tentazione di farlo ancora è fortissima. Senza sensi di colpa o rimorsi uccide un uomo che ha lasciato la sua amica senza una spiegazione. Elimina l’uomo che ha violentato un’altra delle sue compagne. E così via fino a prenderci gusto e ad inanellare una lunga serie di omicidi messi a segno servendosi di coltelli da macellaio, calze di nylon, taser.

Da influencer a serial killer è un attimo. Il suo obbiettivo è mettersi al servizio delle donne eliminando tutti gli uomini che non le rispettano e le fanno soffrire. Una specie di Dexter in gonnella e tacchi alti. Rigorosamente firmati.