"La leonessa", a Roma presentazione del romanzo tratto da una storia vera

Mercoledì 17 aprile alle ore 15, presso il Centro Pio Rajna di Roma, a Villa Altieri, viale Manzoni 47, nell'ambito del Festival dell'economia di genere, si presenta un romanzo molto particolare: "La leonessa" di Francesco Ferracin (Linea edizioni). «È un romanzo in cui credo molto - dice l'editore Lisa Marra - ambientato tra la Germania dell’Est e la Nigeria postcoloniale è tratto da preziosi diari che mi hanno affidato e che ci hanno permesso di ripercorrere avvenimenti epocali come la nascita della Repubblica democratica tedesca, l’insurrezione del ’53 e la costruzione del muro di Berlino sino ad arrivare alla Nigeria postcoloniale e alla guerra del Biafra che suggerisce parallelismi geopolitici con i teatri di guerra odierni.

Protagonista una donna tedesca, coraggiosa e indipendente».

Francesco Ferracin nasce a Venezia nel 1973.

Il suo debutto letterario avviene nel 2008, con il romanzo hard-boiled Una vasca di troppo (Fanucci). Nel 2009 comincia la sua collaborazione con Franco Battiato con il quale ha co-sceneggiato il film Handel e portato in scena il melologo L’incubo della farfalla, liberamente tratto dal suo omonimo poema. Per Linea Edizioni ha scritto i romanzi Technoshock (2018) Venezia Sunrise (2019) L’incubo della farfalla (2022) e Feroce (2023). Francesco vive fra Berlino e Venezia e si dedica allo sviluppo e alla scrittura di romanzi, film, serie televisive, opere teatrali, videogame e progetti trans-mediali.

"La Leonessa" è ispirato a una storia vera. Berlino Est, 1964. La ventiduenne Friederike “Rike” Beck è una studentessa dell’Università di Potsdam. Madre di una bambina di sette anni, avuta da una relazione con

Klaus, il suo primo marito, un uomo violento e pericoloso, a Berlino conosce Alexander Onyemo, uno studente di ingegneria nigeriano. I due non potrebbero essere più diversi tra loro. Contro ogni conven zione sociale, Rike e Alex cominciano a frequentarsi e la loro relazione sentimentale li porta alla nascita di una bambina. Decidono di sposarsi e, una volta terminati gli studi, di andare a vivere a Enugu, in Nigeria, dove Alex sarà destinato a ricoprire una posizione di prestigio presso la più importante compagnia mineraria del paese. L’impatto con l’Africa è al principio traumatico, ma in pochi mesi Rike entra a far parte dell’élite locale, composta soprattutto da bianchi provenienti dai più diversi paesi occidentali: uomini d’affari con le loro mogli, diplomatici, spie. Ed è proprio all’interno dei club da essi frequentati che Rike si rende conto che il paese è sull’orlo di una guerra civile. La Leonessa è un romanzo di formazione e narra la storia di un amore che sfida le convenzioni e la guerra. È la storia avvincente di una madre che si ritrova improvvisamente prigioniera nelle agghiaccianti dinamiche di un conflitto voluto dal calcolo cinico delle

grandi potenze che, per far prevalere i loro interessi economici, non hanno esitato a condannare a morte un intero continente.