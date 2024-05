Giovedì 9 Maggio 2024, 07:05

Si continua a sparare ad Aprilia e anche l'ultimo episodio denunciato ai carabinieri è inquietante. Un uomo che aveva parcheggiato la sua auto sotto casa in una traversa di via degli Oleandri l'ha ritrovata la mattina successiva con un foro sullo sportello e il bossolo conficcato. Si tratta di un proiettile di pistola che, se avesse colpito un passante, l'avrebbe certamente ucciso. Il segno di un secondo colpo, che ha solo colpito di striscio la vettura, era poco distante. Due colpi di pistola che tuttavia non sarebbero da ricondurre a un avvertimento.

L'uomo, un quarantenne padre di famiglia, senza precedenti e impiegato in una attività di servizi di Aprilia, non era – almeno questa è la convinzione degli inquirenti – il destinatario dei proiettili. È stata sporta denuncia ai carabinieri di Aprilia, che ora stanno indagando sull’accaduto.

È probabile, ma siamo nel campo delle ipotesi, che ci sia più di una persona in città che, armato di pistola, spara per divertimento o per chissà quale altra ragione. E se invece il proiettile conficcato nello sportello fosse il risultato di qualcosa di più grave, un inseguimento o un regolamento di conti? I carabinieri non mollano la presa e continuano a presidiare il territorio per scoraggiare il microcrimine. Eppure c’è chi si sente superiore alla legge e non si lascia intimorire: lo dimostrano i numerosi colpi di pistola esplosi negli ultimi mesi.

Solo la scorsa settimana c'era stata la segnalazione di colpi di pistola esplosi in via Lombardia, e non era la prima volta, anche se in quel caso non sono stati ritrovati bossoli. La sera del 24 aprile vennero esplosi sei colpi di pistola all’indirizzo di un’auto parcheggiata in via Pantanelle. Il mezzo, di proprietà di una donna incensurata, venne crivellato di colpi dai malviventi. In precedenza venne preso di mira un altro veicolo, stavolta in via Aldo Moro, di proprietà del titolare di un bar. Almeno quattro gli spari esplosi nel cuore della mattinata, tra le auto in transito ed i pedoni.

E poi i due episodi avvenuti proprio in via Lombardia. Il primo il 31 gennaio quando un Suv, una Porsche Cayenne, parcheggiato in strada venne centrato da tre colpi di arma da fuoco che mandarono in frantumi il parabrezza del vetro anteriore. Il secondo episodio tre settimane più tardi, il 23 febbraio quando vennero uditi dai residenti almeno tre spari, ancora una volta in pieno giorno.