Venerdì 17 Maggio 2024, 08:00

Il centro sportivo Primavera, squadra che milita nel campionato di Eccellenza e prima squadra di Aprilia ha incontrato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Moroni. Durante la riunione la società rappresentata da Massimo Treiani, Davide Ceccaroni, Carlo Tiradossi e Ciro Montella, ha richiesto al delegato della giunta Principi la gestione dello stadio Quinto Ricci, manifestando la volontà di farsi carico di tutti i lavori di messa in sicurezza dell’impianto di via Bardi. Allo stesso tempo, il centro sportivo Primavera ha assicurato di voler tutelare anche le altre realtà sportive che oggi utilizzano gli spazi interni del Quinto Ricci.

La richiesta

La richiesta arriva al termine del campionato di Eccellenza, torneo in cui la società di Treiani e Ceccaroni ha mantenuto le attese iniziali e raggiunto gli obiettivi stabiliti a inizio anno. Doveva essere una salvezza tranquilla e così è stato. Questo nonostante il grave handicap di giocare le gare interne a porte chiuse per i problemi strutturali dello stadio di via Bardi. Opere di messe in sicurezza che erano state annunciate dal comune a settembre e poi rinviate a data da destinarsi. Motivo? I soldi. Tanti soldi che attualmente l’ente non ha o che comunque non può destinare all’impianto sportivo. Si parla, infatti, di circa 300mila euro. Su questo ha voluto puntare il centro sportivo Primavera chiedendo la gestione dello stadio a fronte delle opere di ristrutturazione. Ma la risposta dell’assessore è stata altrettanto chiara. La gestione dello stadio verrà assegnata tramite un bando pubblico.

«Stiamo aspettando dai dirigenti – spiega Moroni – i capitolati di spesa per le opere di rifacimento della struttura. Non appena sapremo i costi, potremo fare il bando. Ovviamente chi progetta di investire di più sulla struttura ha ottime chance di vedersi assegnato lo stadio. Ma stiamo pensando anche a un affidamento multiplo, a più realtà sportive. Inoltre saranno sicuramente previste delle giornate riservate al comune di Aprilia che potrà utilizzare il Quinto Ricci per un certo numero di giorni al mese. Nelle scorse settimane mi ero incontrato anche con l’altra società che punta alla gestione dell’impianto, l’Akkademy. Anche loro sarebbero intenzionati a farsi carico dei lavori. Li incontrerò nuovamente nei prossimi giorni. Ma per avere un quadro più completo bisognerà attendere il bando».