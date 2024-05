Sabato 18 Maggio 2024, 15:52

Ha interessato anche la provincia di Latina la vasta operazione della polizia di Stato calata sul territorio nazionale per contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti. Le attività, coordinate a livello centrale dallo Sco, sono state condotte dagli agenti delle squadre Mobili e delle Sisco in 33 province italiane, con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e della polizia stradale.

Nella provincia pontina le verifiche effettuate con il contributo tecnico della sezione provinciale di Latina dell’Arpa Lazio, oltre all’ausilio della sezione di polizia stradale di Latina e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio, hanno riguardato una ditta di trattamento e smaltimento rifiuti, due terreni ed un sito industriale abbandonato, vale a dire l’ex Pozzi Ginori a borgo Piave.

Al suo interno è stata appurata la presenza di ingenti quantità di rifiuti solidi urbani, lastre in fibrocemento, scarti edili, elettrodomestici, apparecchi elettronici di vario genere, pneumatici, mobilio e rifiuti combusti, motivo per cui la squadra Mobile ha inviato alla Procura un’informativa di reato a carico di ignoti per abbandono e combustione illecita di rifiuti e violazione dei sigilli, provvedendo anche ad una nuova apposizione con il collocamento di catene ai cancelli ed il posizionamento di new jersey in cemento ai varchi di accesso.

Per quanto concerne la ditta di trattamento e smaltimento rifiuti, invece, l’Arpa Lazio, viste alcune difformità riscontrate tra lo stato dei luoghi e quanto prescritto dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ha avviato un’istruttoria al fine di valutare se procedere o meno all’irrogazione di eventuali sanzioni.

Con riguardo ai due terreni, infine, è stato appurato come il relativo stato dei luoghi, dove erano stati accatastati rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizione edile e lastre in fibrocemento, sia già stato oggetto di approfondimento da parte degli enti competenti.