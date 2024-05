Domenica 19 Maggio 2024, 08:41

Provoca un incidente e scappa, gli agenti di Polizia locale stanno per chiudere il cerchio delle indagini e sono sulle tracce di un giovane di Cisterna. Venerdì sera, dopo le 18.30 nella zona di Le Castella c’è stato un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre vetture: una Alfa Romeo, una Nissan Juke e una Ford Focus quest’ultima guidata dal pirata della strada. Ad avere la peggio la donna residente in zona, alla guida della Nissan, che proveniva da Velletri e procedeva sull’Appia direzione Cisterna.

Ferma all’incrocio con via Civitona c’era un’altra donna, anch’essa residente nel quartiere a nord di Cisterna, con sé a bordo dell’Alfa c’era anche un minore, suo figlio, mentre l’uomo, da quanto raccontato da alcuni testimoni, un giovane di carnagione chiara con capelli biondi e occhi azzurri, procedeva sull’Appia nel senso di marcia opposto.

La Ford Focus avrebbe improvvisamente sterzato su via Civitona tagliando la strada alla Juke che sopraggiungeva dalla corsia opposta, nello scontro le due auto sono finite contro l’auto ferma allo stop rimanendo tutte e tre incastrate.

La donna all’interno dell’Alfa Romeo, passando dallo sportello lato passeggero, è uscita fuori dall’abitacolo e a gran voce si è rivolta verso il ragazzo chiedendogli se si era reso conto di cosa aveva combinato, lo stesso nel frattempo era riuscito ad aprire lo sportello, a guardarsi intorno e risalire in macchina dandosi ad una fuga impacciata per liberarsi dalle lamiere delle altre vetture tra sgasate e sgommate.

Una delle due donne però è riuscita ad annotare il numero di targa e a comunicarlo agli agenti di Polizia Locale al loro arrivo sul luogo dell’incidente. Parallelamente all’intervento delle forze dell’ordine è sopraggiunta anche un’ambulanza in via precauzionale e ripartita senza dover intervenire per nessuna persona coinvolta nell’incidente.

Gli uomini diretti dal comandante Raoul De Michelis, oltre ad effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, stanno svolgendo le indagini per rintracciare ed individuare il pirata della strada, nelle ore successive all’incidente è stato ascoltato l’intestatario della vettura e potrebbero esserci sviluppi già in queste ore.

Diversi testimoni avrebbero anche riferito che quando il giovane è sceso dall’auto sembrava essere in stato confusionale, un altro elemento che potrebbe essere chiarito solo dopo l’individuazione dello stesso eseguendo i dovuti approfondimenti sullo stato psicofisico dell’uomo.